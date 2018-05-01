الدفاع الحسني الجديدي يضيع الفوز من قلب الجزائر ويعود بتعادل ثمين ﻿

فشل فريق الدفاع الحسني الجديدي، في تحقيق الفوز على فريق مولودية الجزائر ، بعدما تعادل بهدف لمثله يقلب الجزائر، في أولى مباريات المجموعة الثانية في عصبة الأبطال الإفريقية.

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فشل فريق الدفاع الحسني الجديدي، في تحقيق الفوز على فريق مولودية الجزائر ، بعدما تعادل بهدف لمثله يقلب الجزائر، في أولى مباريات المجموعة الثانية في عصبة الأبطال الإفريقية.

ودخل الفريق الدكالي المباراة بدون مركب نقص ونافس بندية كبرى حيث استطاع فرض أسلوبه في رقعة الميدان، وخلق مجموعة من الفرص السانحة للتهديف.

وسجل حميد أحداد الهدف الأول في المباراة ، في الدقيقة 74 بعد خطأ دفاعي بين الحارس و المدافع الجزائري ، وفيما كانت المباراة تتجه الى نهايتها عدل الفريق الجزائري عن طريق آمين القروي في الدقيقة 81 بعد خطأ فادح من الحارس الجديدي ،لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله.

وعرفت المباراة طرد اللاعب زيدان مباراكو، بعد حصوله على الورقة الحمراء في حدود الدقيقة 54 بعد تدخل قوي على المهاجم حميد أحداد.