الرجاء يُــؤهل اسماعيل بلمعلم لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي ﻿

كشفت مصادر رجاوية لـ''شوف سبور''، أن فريق الرجاء الرياضي تمكن من إضافة مدافعه اسماعيل بلمعلم إلى اللائحة الافريقية، لخوض منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية .

"شوف سبور"

كشفت مصادر رجاوية لـ"شوف سبور"، أن فريق الرجاء الرياضي تمكن من إضافة مدافعه اسماعيل بلمعلم إلى اللائحة الافريقية، لخوض منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية .

وأضاف الفريق الأخضر، بلمعلم بسبب توقيف بدر بانون لمباراة واحدة لحصوله على إنذراين وإصابة محمد أولحاج الذي خضع لعملية جراحية بعد العملية الجراحية التي خضع لها في المباراة ضد الفتح الرباطي.

يذكر أن فريق الرجاء سيواجه فريق فيتا كلوب الكونغولي، يوم الأحد المقبل برسم منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الافريقية ، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس، ابتداء من الساعة السابعة مساء.