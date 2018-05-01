عاجل..هذا ما تقرر بخصوص أشغال محاكمة الزفزافي ورفاقه بعد مواجهة أحمجيق بمقطع فيديو ﻿

قرر القاضي علي الطرشي المكلف بالبث في الملف الخاص بمحاكمة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من مساء يومه الجمعة 4 أبريل 2018، تأجيل أشغال الجلسة إلى يوم الاثنين 7 ماي الجاري، وذلك بعد

"شوف تيقي"

قرر القاضي علي الطرشي المكلف بالبث في الملف الخاص بمحاكمة المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، قبل قليل من مساء يومه الجمعة 4 أبريل 2018، تأجيل أشغال الجلسة إلى يوم الاثنين 7 ماي الجاري، وذلك بعد الاستماع للمعتقل نبيل أحمجيق.

وأكد موفد "شوف تيفي" أن القاضي علي الطرشي واجه المعتقل بمجموعة من الأدلة من بينها مقطع فيديو، ظهر به نبيل أحمجيق وإلى جانبه ناصر الزفزافي خلال عقدهما للقاء جمعهما بإحدى المقاهي، ووجه له مجموعة من الأسئلة بخصوص هذا اللقاء والأسباب الكامنة وراء عقده.

وأشار الموفد إلى أن نبيل أحمجيق وخلال رده على أسئلة القاضي بخصوص الفيديو، اعترف بتلقيه لمبلغ مالي أرسله له شخص خارج أرض الوطن.

تجدر الإشارة إلى أن المعتقل نبيل أحمجيق، يعتبر آخر معتقل ستستمع له الهيئة القضائية التي استمعت خلال الأشهر الأخيرة لجميع المعتقلين من بينهم المعتقل ناصر الزفزافي المتابع بتهم ثقيلة.