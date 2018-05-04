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عاجل..هذا ما وقع خلال محاولة سرقة داخل وكالة بنكية بطنجة..وهذه حقيقة استخدام مسدس بلاستيكي | حوادث و حقوق

عاجل..هذا ما وقع خلال محاولة سرقة داخل وكالة بنكية بطنجة..وهذه حقيقة استخدام مسدس بلاستيكي

مقاطعون ولكن...!

عاجل..هذا ما وقع خلال محاولة سرقة داخل وكالة بنكية بطنجة..وهذه حقيقة استخدام مسدس بلاستيكي

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 21:53 عاجل..هذا ما وقع خلال محاولة سرقة داخل وكالة بنكية بطنجة..وهذه حقيقة استخدام مسدس بلاستيكي | حوادث و حقوق
عاجل..هذا ما وقع خلال محاولة سرقة داخل وكالة بنكية بطنجة..وهذه حقيقة استخدام مسدس بلاستيكي
فتحت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، يومه الجمعة 4 ماي 2018 تحقيقا حول محاولة سرقة بداخل وكالة بنكية بطنجة استهدفت هاتف الحارس الخاص للمؤسسة البنكية .

"شوف تيفي"

فتحت مصالح الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، يومه الجمعة 4 ماي 2018 تحقيقا حول محاولة سرقة بداخل وكالة بنكية بطنجة استهدفت هاتف الحارس الخاص للمؤسسة البنكية .

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدر أمني فإن وقائع القضية تعود إلى ولوج أحد الأشخاص للمؤسسة البنكية المذكورة و دخوله في شنآن مع حارس البنك و قام بتعريضه لسرقة هاتفه النقال وأثناء فراره اصطدم بالباب الخارجي و تكسر زجاجه ، فعمل هذا الأخير على تتبعه و استرجاع هاتفه .
وأكد المصدر ذاته أن الأبحاث و التحريات لازالت مستمرة حيث تم الاطلاع على محتويات كاميرات المراقبة و الاستماع للعاملين بالمؤسسة البنكية المذكورة لمعرفة حيثيات القضية .

تجدر الإشارة إلى أن الأنباء الأولى التي كشف عنها مصدر محلي، كانت تشير إلى أن الأمر يتعلق بعملية سطو على الوكالة البنكية، استخدم خلالها المعني بالأمر مسدسا بلاستيكيا وهي المعطيات التي فندها مصدر مطلع، مؤكدا أن الأمر يتعلق بسرقة هاتف حارس الأمن الخاص بهذه الوكالة.

‫شوف تيفي

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