خوفا من فضيحة التسريبات..تويتر يحذر مستخدميه ويطالبهم بتغيير كلمات المرور السرية ﻿

نشر موقع تويتر يوم أمس الخميس عبر حسابه الرسمي على الموقع الأزرق تغريدة يخبرونه فيها مستخدميه تغيير كلمات المرور السرية بعد تسرب بيانات عدد من الحسابات.

شوف تيفي

نشر موقع تويتر يوم أمس الخميس عبر حسابه الرسمي على الموقع الأزرق تغريدة يخبرونه فيها مستخدميه تغيير كلمات المرور السرية بعد تسرب بيانات عدد من الحسابات.

وحسب ما جاءت في تغريدة تويتر « لقد وجدنا ثغرة في النظام تقوم بتسجيل بعض كلمات المرور للحسابات، وقامنا بالتعامل معها ».

وأضاف الموقع التواصلي « إنه عادة ما يقوم بتجميع كلمات المرور بحيث يتم تخزينها كمزيج عشوائي للأرقام والحروف، وبسبب خطأ ما تمت كتابة كلمات المرور في سجل داخلي قبل إكمال عملية مزج الكلمات مع بعضها البعض ».

ولقد وجدنا هذا الخطأ بأنفسنا، ونعمل على عدم حدوثه مرة اخرى، مؤكدين « أن أي معلومة لم تخرج من أنظمة تويتر، غير أنه يجب على جميع مستخدمي الموقع تغيير كلمات المرور».