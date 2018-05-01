ئيس الكاف لمغربي مقيم بباريس: ''دعمنا لترشح المغرب لمونديال 2026 واجب لأنه ملف إفريقيا'' ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الجمعة، بصورة، جمعت بين مهاجر مغربي والملغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تم التقاطها بعد لقائهما صدفة بالعاصمة الفرنسية باريس.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الجمعة، بصورة، جمعت بين مهاجر مغربي والملغاشي أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تم التقاطها بعد لقائهما صدفة بالعاصمة الفرنسية باريس.

وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن الأمر يتعلق بالشاب ''مصطفى.ب'' المقيم بباريس، التقى برئيس الكاف ''أحمد أحمد'' الذي جدد تأكيده دعم الاتحاد لملف ترشح المغرب لتنظيم مونديال 2026، قائلا له: '' دعم ترشيح المغرب واجب كون ملف المغرب هو ملف إفريقيا بكاملها''.

وأشار ذات المصدر أن الشاب المذكور، عبر عن سعادته باللقاء مع أحمد أحمد، وأكد له أن المغرب سيفوز بتنظيم المونديال بفضل العمل الكبير الذي يقوم به الملك محمد السادس ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع.