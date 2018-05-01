قطع العلاقات الديبلوماسية مع إيران: رومانيا ترفض أي تدخل في شؤون المغرب ﻿

أكد وزير الشؤون الخارجية الروماني تيودور ميليسكانو، اليوم الجمعة بالرباط، في رد فعل حول قرار المملكة قطع علاقاتها الديبلوماسية مع إيران، أن رومانيا تقف ضد أي تدخل من شأنه أن يضر باستقرار المغرب.

"شوف تيفي"+"و م ع"

أكد وزير الشؤون الخارجية الروماني تيودور ميليسكانو، اليوم الجمعة بالرباط، في رد فعل حول قرار المملكة قطع علاقاتها الديبلوماسية مع إيران، أن رومانيا تقف ضد أي تدخل من شأنه أن يضر باستقرار المغرب.

وقال ميليسكانو في لقاء صحفي أعقب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ا ناصر بوريطة، "نحن ضد أي تدخل من قبل دول أو تنظيمات، أو فصائل سياسية أو غيرها، من شأنه أن يمس أو يضر باستقرار المغرب".

وأبرز رئيس الديبلوماسية الرومانية، في تعليقه حول قرار المغرب قطع علاقاته الديبلوماسية مع طهران بسبب الدعم العسكري لحليفها حزب الله للبوليساريو، أن استقرار المغرب أمر مهم في ما يخص أمن المنطقة والعالم.

وأشار ميليسكانو الذي يجري زيارة عمل للمغرب على رأس وفد مهم، إلى أنه بإمكان الرباط الاعتماد على دعم بوخاريست على المستوى الثنائي، وكذا داخل الهيئات الدولية.



