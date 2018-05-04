عاجل..عصابة هجمات على إقامة سكنية بالبيضاء وضحية داوه للمستشفى بعد إصابة خطيرة على مستوى القلب+صور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عصابة إجرامية خطيرة مكونة من حوالي ثلاث أشخاص،هاجمت قبل قليل من يومه الجمعة 4 ماي 2018، إقامة السلام بالحي المحمدي بالبيضاء، ووجهوا طعنات لشخصين، أحدهما أصيب على مستوى

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن عصابة إجرامية خطيرة مكونة من حوالي ثلاث أشخاص،هاجمت قبل قليل من يومه الجمعة 4 ماي 2018، إقامة السلام بالحي المحمدي بالبيضاء، ووجهوا طعنات لشخصين، أحدهما أصيب على مستوى القلب.

وأوضح المصدر ذاته أن المعطيات الأولى تشير إلى أن خلافا بين الضحيتين وأفراد العصابة، كان سببا في وقوع الحادث، مشيرا إلى أن أحد المصابين تم نقله إلى مستشفى ابن رشد في حالة جد خطيرة.

وأكد ذات المصدر أن المصالح الأمنية بالحي المحمدي، استنفرت قواتها لإيقاف المتورطين في هذا العمل الإجرامي، بعد فرارهم إلى وجهة غير معلومة.