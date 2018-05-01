هذا ماقاله رونار عن اللائحة النهائية التي ستشارك في مونديال روسيا 2018 ﻿

قال هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، إن هناك مجموعة من المعايير التقنية التي سيعتمد عليها الطاقم التقني قبل اختيار اللائحة النهائية التي ستشارك في نهائيات كأس العالم 2018.

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قال هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، إن هناك مجموعة من المعايير التقنية التي سيعتمد عليها الطاقم التقني قبل اختيار اللائحة النهائية التي ستشارك في نهائيات كأس العالم 2018.

وأكد رونار في تصريح تلفزي، أن اختيار اللائحة النهائية ليست مهمة سهلة على أية مدرب خاصة عندما يتعلق الأمر بكأس العالم مشيرا إلى أن الضمير المهني والعديد من الاعتبارات تشتغل في نفس الوقت قبل اتخاد القرار النهائي.

وتابع قائلا :" لقد تتبعت مسار كل اللاعبين، أعرف قدرات المجموعة، وهناك حالات تفرض دعوة أسماء بعينها، بالنظر لقيمتها وتأثيرها، كما أن هناك تتبعا للعناصر التي تجتهد في الفترة الأخيرة ".

وأوقعت قرعة المونديال، منتخب المغرب، في المجموعة الثانية، بجوار إسبانيا والبرتغال وإيران.