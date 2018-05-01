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صـــادم و خطير..العثور على جثة شابة حامل متعفنة بالقنيطرة وأسرتها تتهم زوجها بقتلها

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 20:12 صـــادم و خطير..العثور على جثة شابة حامل متعفنة بالقنيطرة وأسرتها تتهم زوجها بقتلها | حوادث و حقوق
صـــادم و خطير..العثور على جثة شابة حامل متعفنة بالقنيطرة وأسرتها تتهم زوجها بقتلها
كشف مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أنه تم العثور على شابة حامل جثة هامدة في مرحلة التعفن، مساء أمس الخميس 3 ماي 2018، بأحد المنازل المتواجدة بحي الصياد بمدينة القنيطرة.

"شوف تيفي"

كشف مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أنه تم العثور على شابة حامل جثة هامدة في مرحلة التعفن، مساء أمس الخميس 3 ماي 2018، بأحد المنازل المتواجدة بحي الصياد بمدينة القنيطرة.

وأوضحت والدة الشابة الحاملة، أن ابنتها البالغة من العمر 25 سنة، عثر عليها جثة هامدة في طور التعفن، مشيرة إلى أن زوجها هو المتهم الأول بقتلها بعد اختفائه عن الأنظار واحتفاظه بالهاتف النقال لابنتها.

وأكدت المتحدثة وهي تذرف الدموع حزنا على وفاة ابنتها "رحمة" أن الأخيرة تبلغ من العمر قيد حياتها 25 سنة، كانت تعمل بإحدى شركات "الكابلاج"، من أجل إعانة أسرتها، قبل أن تضظر إلى مغادرة العمل للتفرغ لزوجها.

وأشارت الأم المكلومة أن ابنتها تتواجد بمستودع الأموات، حيث تم إخضاعها للتشريح الطبي، داعية المصالح الأمنية إلى إيقاف الزوج الذي يتشبه في أنه وراء وفاة "رحمة".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي حي الصياد مدينة القينطرة مستودع الأموات

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