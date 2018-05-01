بوتين يحضر مباراة الافتتاح بين روسيا والسعودية بمونديال 2018 ﻿

سيكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حاضرا في المباراة الافتتاحية لمونديال روسيا 2018، التي ستجمع المنتخب الروسي بنظيره السعودي.

"شوف سبور":

سيكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حاضرا في المباراة الافتتاحية لمونديال روسيا 2018، التي ستجمع المنتخب الروسي بنظيره السعودي.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف أن: "حتى الآن أستطيع أن أقول لكم بكل ثقة إن الرئيس بوتين سيحضر افتتاح كأس العالم 2018. ستكون المباراة بين المنتخبين الروسي والسعودي".

يذكر أن المباراة بين روسيا والسعودية ستجرى يوم 14 يونيو المقبل فى ملعب "لوجنيكي" الكبير بالعاصمة موسكو في المجموعة الأولى ، وسيلعب المنتخب المصري مع الفريق الروسي يوم 19 يونيو بمدينة بطرسبورج، ومع فريق الأوروجواي يوم 25 يونيو في مدينة سمارا.