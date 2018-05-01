 وزير الثقافة و الاتصال يكشف تفاصيل تعيين صارم الفاسي الفهري رئيسا جديدا للجنة الدعم الأجنبي للأعمال السينمائية ﻿
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مقاطعون ولكن...!

وزير الثقافة و الاتصال يكشف تفاصيل تعيين صارم الفاسي الفهري رئيسا جديدا للجنة الدعم الأجنبي للأعمال السينمائية

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 20:06 وزير الثقافة و الاتصال يكشف تفاصيل تعيين صارم الفاسي الفهري رئيسا جديدا للجنة الدعم الأجنبي للأعمال السينمائية | بوليتيك
وزير الثقافة و الاتصال يكشف تفاصيل تعيين صارم الفاسي الفهري رئيسا جديدا للجنة الدعم الأجنبي للأعمال السينمائية
في الوقت الذي تناقلت فيه بعض المنابر الإعلامية عن أن تعيين صارم الفاسي الفهري مدير المركز السينمائي المغربي رئيسا للجنة دعم الإنتاج الأجنبي للأعمال السينمائية والسمعية البصرية بالمغرب

شوف تيفي

في الوقت الذي تناقلت فيه بعض المنابر الإعلامية عن أن تعيين صارم الفاسي الفهري مدير المركز السينمائي المغربي رئيسا للجنة دعم الإنتاج الأجنبي للأعمال السينمائية والسمعية البصرية بالمغرب جاء خلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، خرجت وزارة الثقافة والاتصال بتوضيح عبر بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن تعيين الفاسي الفهري على رأس اللجنة المذكورة جاء تطبيقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.17.373 الصادر بتاريخ 2 غشت 2017 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.325 الصادر في 17 غشت 2012 بتحديد شروط ومساطر دعم إنتاج الأعمال السينمائية ورقمنة وتحديث وإنشاء القاعات وتنظيم المهرجانات السينمائية.

وأضاف المصدر ذاته أن المادة 6 مكررة من هذا القانون تنص على أن لجنة دعم الإنتاج الأجنبي للأعمال السينمائية والسمعية البصرية بالمغرب تتكون تحت رئاسة مدير المركز السينمائي المغربي، من ممثل عن كل السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، والسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، والسلكة الحكومية المكلفة بالمالية، وممثل عن المنظمات المهنية للمنتجين.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

إنتاج بلاغ سينما لجنة صارم الفاسي محمد الأعرج

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