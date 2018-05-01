 لأول مرة بسمة بوسيل تكشف حقيقة حملها للمرة الثالثة ﻿
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لأول مرة بسمة بوسيل تكشف حقيقة حملها للمرة الثالثة | ثقافة و فنون

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لأول مرة بسمة بوسيل تكشف حقيقة حملها للمرة الثالثة

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 20:02 لأول مرة بسمة بوسيل تكشف حقيقة حملها للمرة الثالثة | ثقافة و فنون
لأول مرة بسمة بوسيل تكشف حقيقة حملها للمرة الثالثة
نفت المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان المصري تامر حسني، الأخبار التي راجت مؤخرا حول حملها للمرة الثالثة

شوف تيفي

 نفت المغربية بسمة بوسيل زوجة الفنان المصري تامر حسني، الأخبار التي راجت مؤخرا حول حملها للمرة الثالثة

وعلقت بوسيل على هذا الخبر لأول مرة، بعدما تقاسمت مع معجبيها صورة لها وهي بكامل رشاقتها على حسابها الرسمي على الإنستغرام، قائلة « ليس صحيح » مجيبة بذلك على العديد من الأسئلة من قبيل « عدم ظهور أي علامات حمل عليها على الرغم من الأقاويل التي انتشرت مؤخراً عن حملها الجديد »، وبهذا تكون بسمة قد وضعت وبصفة رسمية حدا للشائعات.

 للإشارة، فإن تامر حسني وبسمة بوسيل رزقا في وقت سابق بطفلتين، الأولى تاليا، والثانية أمايا.

 

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شوف تيفي حمل تامر حسني بسمة بوسيل ثقافة وفنون

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