عاجل..النيابة العامة تدخل على خط واقعة هجوم مختل عقلي على مسجد حسان بالرباط بالسلاح الأبيض ﻿

أعلن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، أنه بتاريخ يومه الجمعة 4 ماي 2018، أثناء رفع آذان صلاة الجمعة بمسجد حسان بالرباط، قام أحد الاشخاص باعتلاء المنبر بطريقة غريبة

"شوف تيفي"

أعلن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، أنه بتاريخ يومه الجمعة 4 ماي 2018، أثناء رفع آذان صلاة الجمعة بمسجد حسان بالرباط، قام أحد الاشخاص باعتلاء المنبر بطريقة غريبة وهدد المصلين بسلاح أبيض عبارة عن مدية، ليقوموا بثنيه عن القيام بهذا التصرف ما أحدث اضطرابا أخل بوقار العبادة وقدسيتها، حيث تم تجريده من سلاحه وسياقته إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية التي تبين من خلال البحث الأولي معه أنه في حالة غير طبيعية لإدلائه بتصريحات غير منسجمة مع الأسئلة الموجهة إليه.

وحسب بلاغ الوكيل العام بالمحكمة المذكورة، توصلت "شوف تيفي" به، فإن النيابة العامة،أصدرت تعليماتها لمصالح الشرطة القضائية بفتح بحث في الموضوع، وإحالة المعني بالأمر على الخبرة الطبية للتأكد من سلامة قواه العقلية حتى يتأتى ترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.