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عاجل..نايضة بين المعتقل نبيل أحمجيق وممثل النيابة العامة خلال محاكمة الزفزافي و رفاقه | بوليتيك

عاجل..نايضة بين المعتقل نبيل أحمجيق وممثل النيابة العامة خلال محاكمة الزفزافي و رفاقه

مقاطعون ولكن...!

عاجل..نايضة بين المعتقل نبيل أحمجيق وممثل النيابة العامة خلال محاكمة الزفزافي و رفاقه

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 19:49 عاجل..نايضة بين المعتقل نبيل أحمجيق وممثل النيابة العامة خلال محاكمة الزفزافي و رفاقه | بوليتيك
عاجل..نايضة بين المعتقل نبيل أحمجيق وممثل النيابة العامة خلال محاكمة الزفزافي و رفاقه
وقعت قبل قليل من يومه الجمعة 4 ماي 2018، مشادة كلامية حادة بين المعتقل نبيل أحمجيق وحكيم الوردي ممثل النيابة العامة خلال أشغال جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة بمحكمة الاستئناف

"شوف تيفي"

وقعت قبل قليل من يومه الجمعة 4 ماي 2018، مشادة كلامية حادة بين المعتقل نبيل أحمجيق وحكيم الوردي ممثل النيابة العامة خلال أشغال جلسة محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء.

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى المحكمة المذكورة، أن نبيل أحمجيق وخلال رده على أسئلة القاضي علي الطرشي، قال:"أشفق على النيابة العامة"، ليرد عليه حكيم الوردي ممثل النيابة العامة، قائلا: "رجاء احتفظوا بمشاعركم النبيلة.. والنيابة العامة لا تطلب من أحد أن يشفق عليها لأننا لسنا ضحايا.. ونحن نطبق القانون في محكمة لا تقرع مطرقتها إلا بالقانون".

وأشار الموفد إلى أن النقيب عبد الرحيم الجامعي المنتمي لهيئة الدفاع عن المعتقلين، وبعد وقوع مشادة كلامية بين أحمجيق وممثل النيابة العامة، دخل على الخط، وبدأ في الصراخ في وجه القاضي علي الطرشي وطالبه بعدم إعطاء الكلمة لممثل النيابة العامة حتى ينهي أحمجيق كلمته.

وأكد الموفد أن القاضي علي الطرشي، رفع أشغال الجلسة، وأعلن عرضه لفيديو يوثق للقاء جمع بين أحمجيق وناصر الزفزافي بإحدى المقاهي بالحسيمة، وذلك مباشرة بعد استئناف أشغال الجلسة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي أشغال الجلسة محكمة الاستئناف البيضاء نبيل أحمجيق

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