''تشرميلا'' في قبضة رجال الحمــوشي بتطوان ﻿

تمكنت فرقة الأبحاث الولائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، يومه الجمعة، من ايقاف أحد المبحوث عنهم بحي الاشارة وحجزت لديه كميات مهمة ومختلفة من المخدرات.

''شوف تيفي''

تمكنت فرقة الأبحاث الولائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، يومه الجمعة، من ايقاف أحد المبحوث عنهم بحي الاشارة وحجزت لديه كميات مهمة ومختلفة من المخدرات.

وحسب مصدر أمني فإن الأمر يتعلق بالملقب '' تشرميلا '' في عقده الثاني ، ينحدر من مدينة تطوان، يشكل موضوع ثمان مذكرات بحث من أجل ترويج المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية وكذا الضرب والجرح بالسلاح الأبيض.

وأكد المصدر ذاته أن إيقاف ''تشرميلا'' جاء بعد مراقبة وترصد له، حيث ضبط متلبسا بحيازة كمية من المخدرات القوية، وعند إجراء تفتيش لمنزله بنفس الحي المذكور تم حجز 329 قرص مخدر من أنواع مختلفة،110 غرام من من مخدر الشيرا، 88 قسيمة معدة للترويج من مخدر الكيف ومبلغ مالي مهم متحصل من ترويج الممنوعات قدر بـ 8250 درهم ومبلغ من العملة الصعبة، كما تم خلال هذه العملية حجز عبوة من الغاز المسيل للدموع يستعملها الموقوف عند محاولته الهروب.

وأشار ذات المصدر إلى أن الموقوف، تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه بتعليمات من النيابة العامة المختصة.