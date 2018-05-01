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مثير...شجار وملاسنات كلامية في قلب جماعة أكادير وهذا ما وقع لموظفة بعد تشابك بالأيدي

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 19:01 مثير...شجار وملاسنات كلامية في قلب جماعة أكادير وهذا ما وقع لموظفة بعد تشابك بالأيدي | حوادث و حقوق
مثير...شجار وملاسنات كلامية في قلب جماعة أكادير وهذا ما وقع لموظفة بعد تشابك بالأيدي
تحولت جماعة أكادير يوم أمس الخميس إلى ساحة للمواجهة بعدما تشابك رئيس مصلحة مع موظفة بذات الجماعة بالأيادي وتبادلا الملاسنات الكلامية، ما أسفر عن إصابة الموظفة برضوض وخدوش بجسدها جراء الحادث.

شوف تيفي:أكادير

تحولت جماعة أكادير يوم أمس الخميس إلى ساحة للمواجهة بعدما تشابك رئيس مصلحة مع موظفة بذات الجماعة بالأيادي وتبادلا الملاسنات الكلامية، ما أسفر عن إصابة الموظفة برضوض وخدوش بجسدها جراء الحادث.

وحسب مصادر "شوف تيفي"، فإن خلاف حاد نشب بين رئيس مصلحة تابع لقسم الثقافة والرياضة والشق الإجتماعي مع رئيسة هذا القسم تخلله سب وشتم، قبل أن تتطور الأمور فيما بين المتعاركين إلى تشابك بالأيادي، ولولا تدخل بعض الموظفين الحاضرين لحظة نشوب النزاع لوقع ما لا تحمد عقباه، بعد أن حاول الموظف الإعتداء جسديا على رئيسة القسم الذي ينتمي لإحدى مصالحه.

وأضافت ذات المصادر، أن هذا الحادث خلف إصابة الموظفة ببعض الخدوش والرضوض الطفيفة بجسمها، فيما قررت الضحية وضع شكاية لإدارتها لإنصافها مما تعرضت له أمام زملاء المهنة مهددة في ذات الوقت باللجوء للقضاء في حالة عدم إنصافها.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير شجار موظفة رئيس مصلحة خلاف تشابك بالأيادي جماعة

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