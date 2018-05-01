 هكذا يتعامل لاعبو ليفربول مع الطقوس الدينية لمحمد صلاح قبل مباريات الفريق ﻿
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مقاطعون ولكن...!

هكذا يتعامل لاعبو ليفربول مع الطقوس الدينية لمحمد صلاح قبل مباريات الفريق

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 19:00 هكذا يتعامل لاعبو ليفربول مع الطقوس الدينية لمحمد صلاح قبل مباريات الفريق | سبور
هكذا يتعامل لاعبو ليفربول مع الطقوس الدينية لمحمد صلاح قبل مباريات الفريق
كشف مدرب فريق ليفربول الإنجليزي ، الألماني يورغن كلوب، أن السر وراء تألق الدولي المصري محمد صلاح، هذا الموسم رفقة ''الريدز''، ، يكمن في الاستقرار النفسي.

"شوف سبور"

كشف مدرب فريق ليفربول الإنجليزي ، الألماني يورغن كلوب، أن السر وراء تألق الدولي المصري محمد صلاح، هذا الموسم رفقة "الريدز"، ، يكمن في الاستقرار النفسي.

وأكد كلوب في تصريحات لوسائل الإعلام: " رائع ما يقوم به محمد صلاح في الملعب، ودائما ما يمتلك حالة من الفرح والنشاط لتسجيل الأهداف .. ليس لدينا أية مشكلة في طقوسه الدينية التي يمارسها قبل المباريات كونه مسلما".

وأضاف كلوب: "ننتظر محمد صلاح لمدة دقيقتين قبل المباريات لكي يتوضأ، ولا يوجد لاعب يتذمر من هذا الأمر، بل بالعكس لكل واحد منا طقوسه الدينية".

وقد توّج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2017-2018، بعد الأداء الكبير الذي قدمه مع ليفربول في أول مواسمه بقميص الريدز، علما أنه يحتل صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز ، برصيد 31 هدفًا متقدما على نجم توتنهام، هاري كين، بفارق 5 أهداف.

 

‫شوف تيفي

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