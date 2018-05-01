بعد قطع المغرب علاقاته مع إيران..مكالمة هاتفية بين الملك محمد السادس و العاهل السعودي..هذا مضمونها ﻿

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في اتصال له مع الملك محمد السادس، أمس الخميس، وقوف المملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا مع المغرب اتجاه كل ما يهدد أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

"شوف تيفي"

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في اتصال له مع الملك محمد السادس، أمس الخميس، وقوف المملكة العربية السعودية حكومةً وشعبًا مع المغرب اتجاه كل ما يهدد أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام سعودية، يومه الجمعة، فإن الملك محمد السادس والعاهل السعودي، أكدا خلال الاتصال ضرورة توحيد المواقف وتنسيق الجهود لمواجهة النزعة العدوانية للنظام الإيراني وتدخلاته ووكلائه في شؤون الدول العربية، وسياساته الهادفة لزعزعة الأمن والاستقرار في العالم العربي.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، قد كشف أول أمس عن قطع المغرب لعلاقاته الدبلوماسية مع إيران بسبب دعم طهران العسكري لجبهة البوليساريو من خلال ذراعها "حزب الله".