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هــــام للمقاولين.. لن يتم تطبيق الغرامات والزيادات على التأخير..وهــاكيفاش

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 18:29 هــــام للمقاولين.. لن يتم تطبيق الغرامات والزيادات على التأخير..وهــاكيفاش | بوليتيك
هــــام للمقاولين.. لن يتم تطبيق الغرامات والزيادات على التأخير..وهــاكيفاش
أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الجمعة، أن أخطاء تقنية طرأت على المنصة الرقمية للفاعل المكلف بتصاريح وأداءات الضريبة على الدخل، التي يؤديها المقاولون الذاتيون على رقم المعاملات الحالة برسم

"شوف تيفي"

أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الجمعة، أن أخطاء تقنية طرأت على المنصة الرقمية للفاعل المكلف بتصاريح وأداءات الضريبة على الدخل، التي يؤديها المقاولون الذاتيون على رقم المعاملات الحالة برسم الفصل الأول من 2018؛ مؤكدة أنه لن يتم تطبيق غرامات على التأخير.

وأوضحت المديرية العامة للضرائب في بلاغ، أنه "أخذا بعين الاعتبار لهذه الظروف التي منعت المعنيين من إتمام التصاريح الضريبية في الآجال القانونية، فإنه لن يتم تطبيق الذعائر والغرامات والزيادات على التأخير".

وأضاف المصدر ذاته، أنه تبعا لذلك فإن المقاولين الذاتيين لن يكونوا ملزمين بأداء سوى المبلغ الرئيسي للضريبة المستحقة.

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شوف تيفي المغرب الضريبة المقاوليين الذاتيين

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