 المنتدى الدولي للإعلام بأكادير يجمع ثلة من الباحثين والصحافيين لمناقشة ''المستقبل الرقمي'' ﻿
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مقاطعون ولكن...!

المنتدى الدولي للإعلام بأكادير يجمع ثلة من الباحثين والصحافيين لمناقشة ''المستقبل الرقمي''

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 18:07 المنتدى الدولي للإعلام بأكادير يجمع ثلة من الباحثين والصحافيين لمناقشة المستقبل الرقمي | بوليتيك
المنتدى الدولي للإعلام بأكادير يجمع ثلة من الباحثين والصحافيين لمناقشة ''المستقبل الرقمي''
تستعد مدينة أكادير لإحتضان المنتدى الدولي للإعلام في دورته السادسة مساء اليوم الجمعة بداية من الساعة الخامسة بأحد الفنادق المصنفة تحت شعار ''المستقبل الرقمي''.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

تستعد مدينة أكادير لإحتضان المنتدى الدولي للإعلام في دورته السادسة مساء اليوم الجمعة بداية من الساعة الخامسة بأحد الفنادق المصنفة تحت شعار ''المستقبل الرقمي''.

وحسب بلاغ المرصد الجامعي للدراسات والأبحاث في الإعلام والإتصال بجامعة ابن زهر المنظم لهذا المنتدى بشركة مع طلبة الإجازة المهنية والذي تتوفر ''شوف تيفي'' على نسخة منه فإن هذا الملتقى السنوي سيعرف خلال هذه الدورة مشاركة عدد من الدول من بينها (قطر، الجزائر، تونس، مصر) بالإضافة للمغرب البلد المستضيف لفعاليات المنتدى، الذي يسعى لأن يكون محطة سنوية يلتقي فيها كل رجال ونساء الإعلام من مختلف بقاع العالم بمدينة أكادير لتبادل الأفكار والمعارف ومناقشة كل القضايا التي تستأثر بإهتمام الباحثين والأكاديميون في مجال الإعلام والصحافة، وهذه السنة سيكون النقاش حول قضايا عدة منها الهجرة والمجتمع والإعلام والإقتصاد الرقمي بمشاركة ثلة من المتخصصين في هذه الميادين..

ويضيف ذات البلاغ، أنه بالإضافة إلى الندوات العلمية و الموائد المستديرة التي سيعرفها المنتدى، سيتم تكريم مجموعة من الأسماء الإعلامية البارزة في سماء الصحافة العالمية، ووقع الإختيار في هذه النسخة على الإعلامية المتميزة بالديار الإيطالية ''كريمة موال''، فضلا عن تنظيم ورشات تكوينية وتداريب لفائدة طلبة جامعة ابن زهر، سيؤطرها صحافيون ومدربون قادمون من معهد الجزيرة للإعلام بقطر، وتنكب في مجال المستقبل الرقمي للإعلام الذي تتخده دورة هذه السنة كشعار لها.

وعلى هامش المنتدى الذي سيستمر إلى غاية 6 ماي الجاري، ستعقد جامعة ابن زهر اتفاقية شراكة مع معهد الجزيرة للإعلام بقطر، كتثمين للتعاون المثمر بين الطرفين لسنوات عدة، والذي بمقتضاه سيستفيد طلبة الجامعة من عدة تكوينات تطبيقية وميدانية في مجالات الإعلام والصحافة بمختلف تخصصاتها سواء المكتوبة والمسموعة والمرئية، والتي ستعطي دفعة نوعية في مسار طلبة التحرير الصحفي بهذا القطب التعليمي، الذي بصم بمداد من ذهب في جدول الجامعات المغربية الرائدة بفضل السياسة الهادفة والناجعة التي يخطوها المشرفون عليه.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب أكادير المنتدى الإعلام الدولي المستقبل الرقمي

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