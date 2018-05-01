توقيف أفراد عصابة إجرامية بمدينة القنيطرة ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخصين، أحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل تكوين عصابة إجرامية، وذلك

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخصين، أحدهما يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل تكوين عصابة إجرامية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم توقيف المشتبه فيهما على متن سيارة مكتراة عند قدومهما من مدينة طنجة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل الصندوق الخلفي للسيارة التي كانا على متنها، عن حجز 1295 قرصا من مخدر الإكستازي وأنواع أخرى من الأقراص الطبية المخدرة.

وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن مصدر ووجهة هذه الأقراص المخدرة، وكذا الكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المحتملين في هذه القضية.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العملية تأتي في سياق تدعيم الجهود التي تبذلها مصالحها لمكافحة ظاهرة الاتجار في الأقراص المهلوسة بمختلف أنواعها.