خاص..ها علاش بدل غاريدو مكان وموعد الحصة التدريبية لفريق الرجاء استعدادا لمبارة فيتا كلوب ﻿

كشفت مصادر داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن خوان كارلوس غاريدو، يلعب ورقة العامل النفسي لتحقيق نتيجة الفوز امام ضيفه فيتا كلوب الكونغولي برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشفت مصادر داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، أن خوان كارلوس غاريدو، يلعب ورقة العامل النفسي لتحقيق نتيجة الفوز امام ضيفه فيتا كلوب الكونغولي برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأفادت ذات المصادر، أن الهدف من تغيير مكان وموعد إجراء الحصة التدريبية ونقلها إلى مدينة المحمدية، هو إخراج اللاعبين من أجواء المافسة والضغط النفسي بعد الإعتداء الذي تعرضوا له خلال عودتهم من مدينة واد زم من طرف بعض الجماهير الرجاوية.

ويسعى الفريق البيضاوي للتوقيع على بداية جيدة في المنافسة الإفريقية، رغم المشاكل التي يعيشها علما أنه سيستفيد من خدمات اللاعب إسماعيل بلمعلم بعد إدراج إسمه ضمن لائحة اللاعبين المؤهلين للمشاركة في كأس الكونفدرالية.

تجدر الإشارة إلى أن فريق الرجاء البيضاوي خرج رسميا من المنافسة على لقب البطولة الاحترافية بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها يوم الأربعاء الماضي أمام فريق سريع واد الزم.