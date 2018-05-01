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بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 17:41 عــاجل: جامعة الكرة تُوقف الزنيــتي و غاريدو | سبور
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أوقفت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنس الزنيتي حارس فريق الرجاء الرياضي لمباراتين، واحدة منها موقوفة التنفيذ، بعد تلقيه للورقة الحمراء أمام فريق سريع

 "شوف سبور"

 أوقفت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أنس الزنيتي حارس فريق الرجاء الرياضي لمباراتين، واحدة منها موقوفة التنفيذ، بعد تلقيه للورقة الحمراء أمام فريق سريع واد زم .

 كما أوقفت اللجنة خوان كارلوس غاريدو، مدرب نادي الرجاء الرياضي لمباراتين، واحدة منها موقوفة التنفيذ مع تغريمه مبلغ 4000 درهما، بعد طرده خلال المباراة التي جمعت فريقه بنادي سريع واد زم.

 ويذكر أن لاعبي الرجاء الرياضي كانوا قد تعرضوا للاعتداء مساء يوم الأربعاء الماضي، أثناء عودتهم من مدينة واد زم إلى مدينة الدار البيضاء،بعد خسارتهم أمام سريع واد زم بثلاثة أهداف لهدف واحد لحساب مؤجل الجولة 24 من البطولة الاحترافية.

 

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم الرجاء الرياضي سريع واد زم خوان كارلوس غاريدو

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