عاجل..انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والبداية بالاستماع للمعتقل أحمجيق ﻿

انطلقت قبل قليل من يومه الجمعة 4 ماي 2018، أشغال محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، وكانت البداية بمواصلة الاستماع لآخر معتقل، ويتعلق الأمر بالمعتقل نبيل أحمجيق .

"شوف تيفي"

انطلقت قبل قليل من يومه الجمعة 4 ماي 2018، أشغال محاكمة المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، وكانت البداية بمواصلة الاستماع لآخر معتقل، ويتعلق الأمر بالمعتقل نبيل أحمجيق .

وأوضح موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن المعتقل نبيل أحمجيق، رفض الإجابة عن الأسئلة الموجهة له من القاضي علي الطرشي، وأسر على إطالة الحديث عن ظروف اعتقاله.

وأكد الموفد أن المحاكمة تمر في أجواء جد عادية، مشيرا إلى أن عائلة نبيل أحمجيق وباقي عائلات المعتقلين، يتواجدون داخل القاعة رقم 8 لحضور أشغال الجلسة.