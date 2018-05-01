 عاجل..لليوم الثاني على التوالي..المئات خرجوا للاحتجاج تضامنا مع التلميذ اللي كيتاهم قائد سلطة بالاعتداء عليه ﻿
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عاجل..لليوم الثاني على التوالي..المئات خرجوا للاحتجاج تضامنا مع التلميذ اللي كيتاهم قائد سلطة بالاعتداء عليه | مجتمع

عاجل..لليوم الثاني على التوالي..المئات خرجوا للاحتجاج تضامنا مع التلميذ اللي كيتاهم قائد سلطة

مقاطعون ولكن...!

عاجل..لليوم الثاني على التوالي..المئات خرجوا للاحتجاج تضامنا مع التلميذ اللي كيتاهم قائد سلطة بالاعتداء عليه

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 17:33 عاجل..لليوم الثاني على التوالي..المئات خرجوا للاحتجاج تضامنا مع التلميذ اللي كيتاهم قائد سلطة بالاعتداء عليه | مجتمع
عاجل..لليوم الثاني على التوالي..المئات خرجوا للاحتجاج تضامنا مع التلميذ اللي كيتاهم قائد سلطة بالاعتداء عليه
لليوم الثاني على التوالي خرج المئات من المواطنين، قبل قليل من يومه الجمعة 4 ماي 2018، للاحتجاج بمدينة طنجة، تضامنا مع التلميذ الذي يتهم قائد سلطة بالاعتداء عليه بالضرب ما تسبب له في إعاقة ذهنية

"'شوف تيفي":

لليوم الثاني على التوالي خرج المئات من المواطنين، قبل قليل من يومه الجمعة 4 ماي 2018، للاحتجاج بمدينة طنجة، تضامنا مع التلميذ الذي يتهم قائد سلطة بالاعتداء عليه بالضرب ما تسبب له في إعاقة ذهنية وحركية.

وطالب المحتجون من السلطات والمسؤولين، بضروة فتح تحقيق عاجل مع القائد ومساعديه للكشف عن ظروف وملابسات الاعتداء الذي تعرض له التلميذ والذي حول حياته إلى جحيم.

وكان العشرات من التلاميذ، قد نظموا عصر أمس الخميس، وقفة احتجاجية بحضور التلميذ وأسرته أمام "بيت الصحافة" بطنجة، حيث طالب الجميع بإنصاف زميلهم ومحاسبة المسؤولين عن تدهور حالته الصحية.

تجدر الإشارة إلى أن والدي التلميذ، أكدا في تصريح لـ "شوف تيفي" أن قائد سلطة، اعتدى على ابنهما ما تسبب في إصابته بإعاقة عقلية وجسدية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي التلاميذ السلطات إعاقة ذهنية طنجة

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