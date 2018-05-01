جنوب إفريقيا تتراجع عن دعم الملف المغربي لتنظيم مونديال 2026 ﻿

في خطوة غير مفهومة،تراجع الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، عن دعمه لملف ترشح المغرب لاستضافة مونديال 2026.

"شوف سبور"

في خطوة غير مفهومة،تراجع الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم، عن دعمه لملف ترشح المغرب لاستضافة مونديال 2026.

وأكد الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم في بلاغ أصدره على موقعه الرسمي ، أنه لم يتخذ قرارًا بعد بشأن دعم المغرب أو دعم امريكا بخصوص ترشحهما لاحتضان نهائيات كأس العالم2026 .

وأضاف الاتحاد في البلاغ ،"إطلعنا على الملف الأمريكي خلال مؤتمر كوسافا في جوهانسبرغ، كما تم تقديم عرض عن الملف المغربي ، قدمه السفراء الذين اعتمدهم المغرب وهم جوزيف أنطوان بيل من الكاميرون وقائد المنتخب السنغالي الدولي السابق الحاج ضيوف".

وختم الاتحاد الجنوب الافريقي بالتاكيد على أنه "لم يتم لحدود الساعة اتخاذ أي قرار بشأن هذه المسألة وبشأن من يجب دعمه، لأنه لم تعقد مؤتمرات صحفية بعد كل من العروض التقديمية.

وكان الاتحاد الجنوب إفريقي كان قد أعلن في 16 أبريل الماضي، عن دعم الملف المغربي عبر بلاغ رسمي نشر على موقعه، مرفوقا بصورة تجمع رئيسه بسفراء الملف المغربي لحاجي ديوف، نجم الكرة السنغالية السابق، و أنطوان بيل، الدولي الكاميروني.

ويأتي هذا التراجع في ظل تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول التي لن تدعم الملف الأمريكي من أجل استضافة بطولة كأس العالم 2026.

وينافس المغرب على تنظيم مونديال 2026 إلى جانب ملف مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية.