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صحيفة سعودية: قطع المغرب علاقاته مع إيران زاد من عزلة طهران

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 16:31 صحيفة سعودية: قطع المغرب علاقاته مع إيران زاد من عزلة طهران | بوليتيك
صحيفة سعودية: قطع المغرب علاقاته مع إيران زاد من عزلة طهران
أكدت صحيفة (عكاظ) السعودية، أن قطع المغرب لعلاقاته الدبلوماسية مع إيران زاد من عزلة طهران.

"شوف تيفي"

 

أكدت صحيفة (عكاظ) السعودية، أن قطع المغرب لعلاقاته الدبلوماسية مع إيران زاد من عزلة طهران.

وأوضحت الصحيفة، في افتتاحية بعنوان "إيران المنبوذة.. على نفسها جنت"، ضمن عددها الصادر اليوم الجمعة، أن "إيران تتخبط داخليا وخارجيا بسياساتها القمعية في الداخل، وغياب العدالة الاجتماعية، وتفشي الفساد، وسلوكها العدائي الذي تجاوز حدود الإقليم بتبنيها تمويل وتسليح الجماعات الإرهابية في العديد من البؤر المضطربة حتى على بعد آلاف الأميال منها، كما فعلت أخيرا في جبهة (البوليساريو)، مما زاد من عزلتها بعد قطع المغرب لعلاقاته معها".

وكل هذا ، تضيف اليومية، "نتيجة للسلطة المطلقة بيد الولي الفقيه، وتحكمه في تحريك الحرس الثوري لتنفيذ أجنداته التوسعية ذات الإيديولوجية العقائدية التي لا تعترف بمنظومة السياسة الدولية وتشريعاتها". وأشارت إلى أن "السياسات الإيرانية المضطربة لا تعير اهتماما لأي أعراف وقيم دبلوماسية، ولا تلتزم بأي عهود أو مواثيق دولية، في ظل تاريخها الحافل بنكث العهود والقيام بأنشطة تخريبية وإرهابية في المنطقة".

وتابعت الصحيفة "العالم كله بات يدرك خطر (النووي الإيراني)، والمخاوف المتصاعدة وقلق المجتمع الدولي، بما في ذلك وكالة الطاقة الذرية، من احتمال عدم فاعلية قيود الاتفاق النووي الحالي مع إيران في كبح مساعيها الخفية في إنتاج الأسلحة النووية، التي كان آخرها وثائق (مشروع عماد) التي كشفت عنها إسرائيل، وقدمت ما يدل على أن إيران لم توقف أنشطتها النووية المخالفة، وهو ما سيعزز من احتمال إلغاء الاتفاقية، أو إجراء تعديلات صارمة عليها".

وكانت المملكة المغربية قد قررت الثلاثاء الماضي، قطع علاقاتها مع إيران بسبب الدعم العسكري لحليفها (حزب الله) لل"بوليساريو".

 

 

‫شوف تيفي

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