 خاص..بعد واقعة الاعتداء على لاعبي الرجاء..البوليس بمركب الوازيس بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بث مباشر : الأهلي المصري - الترجي التونسي | دوري أبطال أفريقيا | بووز

بث مباشر : الأهلي المصري - الترجي التونسي | دوري أبطال أفريقيا

تشرميلا في قبضة رجال الحمــوشي بتطوان | حوادث و حقوق

''تشرميلا'' في قبضة رجال الحمــوشي بتطوان

مثير...شجار وملاسنات كلامية في قلب جماعة أكادير وهذا ما وقع لموظفة بعد تشابك بالأيدي | حوادث و حقوق

مثير...شجار وملاسنات كلامية في قلب جماعة أكادير وهذا ما وقع لموظفة بعد تشابك بالأيدي

بعد قطع المغرب علاقاته مع إيران..مكالمة هاتفية بين الملك محمد السادس و العاهل السعودي..هذا مضمونها | بوليتيك

بعد قطع المغرب علاقاته مع إيران..مكالمة هاتفية بين الملك محمد السادس و العاهل السعودي..هذا مضمونها

هــــام للمقاولين.. لن يتم تطبيق الغرامات والزيادات على التأخير..وهــاكيفاش | بوليتيك

هــــام للمقاولين.. لن يتم تطبيق الغرامات والزيادات على التأخير..وهــاكيفاش

المنتدى الدولي للإعلام بأكادير يجمع ثلة من الباحثين والصحافيين لمناقشة المستقبل الرقمي | بوليتيك

المنتدى الدولي للإعلام بأكادير يجمع ثلة من الباحثين والصحافيين لمناقشة ''المستقبل الرقمي''

توقيف أفراد عصابة إجرامية بمدينة القنيطرة | حوادث و حقوق

توقيف أفراد عصابة إجرامية بمدينة القنيطرة

فيديو : تعرف على نتائج قرعة كأس آسيا الإمارات 2019 .. مواجهات قوية ونارية | بووز

فيديو : تعرف على نتائج قرعة كأس آسيا الإمارات 2019 .. مواجهات قوية ونارية

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والبداية بالاستماع للمعتقل أحمجيق | بوليتيك

عاجل..انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه والبداية بالاستماع للمعتقل أحمجيق

مقاطعون ولكن...!

خاص..بعد واقعة الاعتداء على لاعبي الرجاء..البوليس بمركب الوازيس بالبيضاء

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 16:13 خاص..بعد واقعة الاعتداء على لاعبي الرجاء..البوليس بمركب الوازيس بالبيضاء | سبور
خاص..بعد واقعة الاعتداء على لاعبي الرجاء..البوليس بمركب الوازيس بالبيضاء
علمت '' شوف سبور'' من مصادر مطلعة ، أن إثنين من رجال الأمن حضرا صباح اليوم الجمعة إلى ملعب الرجاء البيضاوي لكرة القدم، بالوازيس خلال الحصة التدريبية الخاصة التي أجراها المعد البدني للفريق مع المهاجم

" شوف سبور"

علمت " شوف سبور" من مصادر مطلعة ، أن إثنين من رجال الأمن حضرا صباح اليوم الجمعة إلى ملعب الرجاء البيضاوي لكرة القدم، بالوازيس خلال الحصة التدريبية الخاصة التي أجراها المعد البدني للفريق مع المهاجم هيلاري مومي.

وحسب ذات المصادر، فإن حضور رجال الأمن جاء بعد الإعتداء الذي تعرض له اللاعبين خلال عودتهم من مدينة واد زم من طرف بعض الجماهير المحسوبة على القلعة الخضراء.

هذا وقد تم تغيير موعد الحصة التدريبية الرسمية للاعبين المؤهلين لخوض مباراة فيتا كلوب الكونغولي برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الرجاء رجال الأمن

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هكذا يتعامل لاعبو ليفربول مع الطقوس الدينية لمحمد صلاح قبل مباريات الفريق | سبور

هكذا يتعامل لاعبو ليفربول مع الطقوس الدينية لمحمد صلاح قبل مباريات الفريق

رسميا.. لاعبو الرجاء يرفضون خوض معسكرهم التدريبي بالمحمدية‎ | سبور

رسميا.. لاعبو الرجاء يرفضون خوض معسكرهم التدريبي بالمحمدية‎

خاص..ها علاش بدل غاريدو مكان وموعد الحصة التدريبية لفريق الرجاء استعدادا لمبارة فيتا كلوب | سبور

خاص..ها علاش بدل غاريدو مكان وموعد الحصة التدريبية لفريق الرجاء استعدادا لمبارة فيتا كلوب

عــاجل: جامعة الكرة تُوقف الزنيــتي و غاريدو | سبور

عــاجل: جامعة الكرة تُوقف الزنيــتي و غاريدو

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. بائع مجوهرات يوجه نصيحة للمغربيات..هاشنو خاص البنات يديرو باش يتزوجو | بــووز
منذ 5 دقائق

بالفيديو.. بائع مجوهرات يوجه نصيحة للمغربيات..هاشنو خاص البنات يديرو باش يتزوجو

صـــادم و بالفيديو..جدة الطــفلة اللي اغتاصبها خالها بفاس..بنت ولدي جاها انهيار عصبي وهشنو كان كايدير ليها خالها منين كيبغي يمارس عليها الجنس | بــووز

صـــادم و بالفيديو..جدة الطــفلة اللي اغتاصبها خالها بفاس..بنت ولدي جاها انهيار عصبي وهشنو كان كايدير ليها خالها منين كيبغي يمارس عليها الجنس

بالفيديو..عزيز دادس ميمكنش ليا نشارك فبرنامج ستانداب إلا إيلا مشيت أنا اختاريت المواهب | بــووز

بالفيديو..عزيز دادس ميمكنش ليا نشارك فبرنامج ستانداب إلا إيلا مشيت أنا اختاريت المواهب

زكرياء الغفولي: أنا ولد لشعب و مع الشعب فالمقاطعة | بــووز

زكرياء الغفولي: أنا ولد لشعب و مع الشعب فالمقاطعة

﻿

آخر المستجدات

بث مباشر : الأهلي المصري - الترجي التونسي | دوري أبطال أفريقيا | بووز
منذ 15 دقيقة

بث مباشر : الأهلي المصري - الترجي التونسي | دوري أبطال أفريقيا

تشرميلا في قبضة رجال الحمــوشي بتطوان | حوادث و حقوق

''تشرميلا'' في قبضة رجال الحمــوشي بتطوان

مثير...شجار وملاسنات كلامية في قلب جماعة أكادير وهذا ما وقع لموظفة بعد تشابك بالأيدي | حوادث و حقوق

مثير...شجار وملاسنات كلامية في قلب جماعة أكادير وهذا ما وقع لموظفة بعد تشابك بالأيدي

بعد قطع المغرب علاقاته مع إيران..مكالمة هاتفية بين الملك محمد السادس و العاهل السعودي..هذا مضمونها | بوليتيك

بعد قطع المغرب علاقاته مع إيران..مكالمة هاتفية بين الملك محمد السادس و العاهل السعودي..هذا مضمونها

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.