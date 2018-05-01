خاص..بعد واقعة الاعتداء على لاعبي الرجاء..البوليس بمركب الوازيس بالبيضاء ﻿

علمت '' شوف سبور'' من مصادر مطلعة ، أن إثنين من رجال الأمن حضرا صباح اليوم الجمعة إلى ملعب الرجاء البيضاوي لكرة القدم، بالوازيس خلال الحصة التدريبية الخاصة التي أجراها المعد البدني للفريق مع المهاجم

" شوف سبور"

علمت " شوف سبور" من مصادر مطلعة ، أن إثنين من رجال الأمن حضرا صباح اليوم الجمعة إلى ملعب الرجاء البيضاوي لكرة القدم، بالوازيس خلال الحصة التدريبية الخاصة التي أجراها المعد البدني للفريق مع المهاجم هيلاري مومي.

وحسب ذات المصادر، فإن حضور رجال الأمن جاء بعد الإعتداء الذي تعرض له اللاعبين خلال عودتهم من مدينة واد زم من طرف بعض الجماهير المحسوبة على القلعة الخضراء.

هذا وقد تم تغيير موعد الحصة التدريبية الرسمية للاعبين المؤهلين لخوض مباراة فيتا كلوب الكونغولي برسم الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية.