عاجل وبالصور.. العثور على شخص ميت فكازا والفيران كلات ليه الجثة ديالو ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن مواطنين، عثروا قبل قليل من يومه الجمعة، على شخص في عقده الخامس، جثة هامدة داخل منزل يتواجد بدرب باشكو بالقرب من شارع الجيش الملكي بالمدينة القديمة بالبيضاء،

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن مواطنين، عثروا قبل قليل من يومه الجمعة، على شخص في عقده الخامس، جثة هامدة داخل منزل يتواجد بدرب باشكو بالقرب من شارع الجيش الملكي بالمدينة القديمة بالبيضاء، وبالتحديد بالقرب من سوق "السينغال"

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بشخص يعيش وحيدا داخل غرفة بأحد المنازل، يعمل في مجال صناعة الجلود، مشيرا إلى أن جثته تعفنت وقد أكلت "الجرذان" بعض الأجزاء منها.

وأكد المصدر ذاته أن الشرطة العلمية، حلت بعين المكان، وجمعت مجموعة من المعطيات الخاصة بوفاة هذا الشخص، مبرزا أن جثة المتوفى تم نقلها إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي.