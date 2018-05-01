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حصري..تفاصيل مثيرة وخطيرة بخصوص الشخص اللي هجم على مسجد حسان خلال صلاة الجمعة..وها العمل البطولي اللي قام به الإمام

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 16:00 حصري..تفاصيل مثيرة وخطيرة بخصوص الشخص اللي هجم على مسجد حسان خلال صلاة الجمعة..وها العمل البطولي اللي قام به الإمام | حوادث و حقوق
حصري..تفاصيل مثيرة وخطيرة بخصوص الشخص اللي هجم على مسجد حسان خلال صلاة الجمعة..وها العمل البطولي اللي قام به الإمام
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع في كشفه عن تفاصيل واقعة مسجد حسان خلال صلاة الجمعة، اليوم، أن الشخص المتورط في هذه النازلة، كان يحمل بين يديه سكينين، وتوجه بعد دخوله للمسجد إلى المكان الذي يتواجد به

"شوف تيفي"


علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع في كشفه عن تفاصيل واقعة مسجد حسان خلال صلاة الجمعة، اليوم، أن الشخص المتورط في هذه النازلة، كان يحمل بين يديه سكينين، وتوجه بعد دخوله للمسجد إلى المكان الذي يتواجد به الإمام.
وأوضح المصدر ذاته أن الإمام والذي يدعى "بوجمعة"، قام بالانقضاض على هذا الشخص وأحكم السيطرة عليه، قبل أن يعمد مصلون آخرون إلى مساعدة الإمام، وتسليم الموقوف للمصالح الأمنية.
تجدر الإشارة إلى أن ولاية أمن الرباط ، أكدت توقيف هذا الشخص البالغ من العمر 29 سنة، الذي تبدو عليه علامات الخلل العقلي المطبق، وذلك بعد اعتلائه لمنبر مسجد حسان متحوزا بسلاحين أبيضين.

وذكر مصدر أمني أنه تم توقيف المشتبه فيه بعد اعتلائه لمنبر مسجد حسان قبل صعود الإمام والشروع في خطبة الجمعة، مشهرا السلاح الأبيض، ثم شرع في ترديد عبارات غير مفهومة قبل أن تتم السيطرة عليه وتوقيفه وحجز سلاحين أبيضين بحوزته.

ويجري حاليا إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
  

 

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