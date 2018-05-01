على السلامة..شركة تشرع في تزيين جنبات مركب محمد الخامس ﻿

بعد طول انتظار، أعلنت شركة التنمية المحلية «البيضاء للتهيئة»، عن طلب عروض تهيئة المنظر الخارجي وجنبات مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، من خلال المناقصة التي أصدرتها يوم أمس الخميس 3 ماي.

شـــوف تيفي:

بعد طول انتظار، أعلنت شركة التنمية المحلية «البيضاء للتهيئة»، عن طلب عروض تهيئة المنظر الخارجي وجنبات مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، من خلال المناقصة التي أصدرتها يوم أمس الخميس 3 ماي.

وأفاد بلاغ لـ«البيضاء للتهيئة»، أن طلب العروض رقم «169/2018/STADE-EXT» يهم الإصلاحات الخارجية وجنبات المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، وكذا أشغال البستنة والتشجير والمناظر الطبيعية المحيطة بملعب العاصمة الإقتصادية.

وحددت الكلفة الإجمالية للمشروع في 3.624.000،00 درهم، بضمانة مؤقتة حددت في 370.000،00 درهم، فيما حددت تازيخ زيارة موقع المشروع للمهنيين المهتمين بطلب العروض هذا في الـ15 ماي، على أن يكون يوم 29 ماي الجاري، كآخر يوم لإيداع ملفات المشاركة.

يشار إلى أن جنبات مركب محمد الخامس تعيش حالة كارثية بعدما لم تشملها عملية الإصلاحات التي عرفها المركب في وقت سابق.