 تفاصيل حصرية عن الشابة اللي تورطات في تصوير عيالات عريانات داخل حمام شعبي بتمارة وها كيفاش تشدات ﻿
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تفاصيل حصرية عن الشابة اللي تورطات في تصوير عيالات عريانات داخل حمام شعبي بتمارة وها كيفاش تشدات

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 15:30 تفاصيل حصرية عن الشابة اللي تورطات في تصوير عيالات عريانات داخل حمام شعبي بتمارة وها كيفاش تشدات | مجتمع
تفاصيل حصرية عن الشابة اللي تورطات في تصوير عيالات عريانات داخل حمام شعبي بتمارة وها كيفاش تشدات
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الشابة التي تم إيقافها، عقب تورطها في تصوير فيديو لنساء عاريات داخل حمام شعبي ''بلدي'' بتمارة، تبلغ من العمر 34 سنة، ولها سوابق عدلية لتورطها في الضرب والجرح.

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن الشابة التي تم إيقافها، عقب تورطها في تصوير فيديو لنساء عاريات داخل حمام شعبي "بلدي" بتمارة، تبلغ من العمر 34 سنة، ولها سوابق عدلية لتورطها في الضرب والجرح.

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية باشرت تحقيقاتها في الفيديو، بعد توصلها بشكاية من إحدى العاملات بالحمام، بعد ظهورها به، حيث تم حصر الزبونات اللائي كن حاضرات لحظة تصوير الفيديو وبعد التحقيق معهن، تم التعرف على هوية المتورطة في هذه النازلة.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني، قد أعلنت أن الأبحاث الميدانية والخبرات التقنية التي باشرتها مصالحها المختصة في أعقاب صدور شريط فيديو يوثق لسيدات داخل حمام بلدي، أسفرت عن تشخيص هوية السيدة التي يشتبه في تصويرها للشريط المذكور، كما مكنت من توقيفها بمدينة تمارة في منتصف نهار اليوم الجمعة 4 ماي الجاري.

وحسب بلاغ توصلت "شوف تيفي" به فقد كانت مصالح الأمن الوطني قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مباشرة بعد نشر مقاطع من شريط فيديو على شبكة الأنترنت، يوثق لسيدات داخل حمام خاص بالنساء، وهو ما مكن من تحديد مكان التصوير بمدينة تمارة، كما تم الاستماع لإحدى الضحايا بصفتها شاكية، قبل أن يتم الاهتداء إلى هوية السيدة التي صورت الشريط وتوقيفها رهن إشارة البحث.


وأكد البلاغ أن المعلومات الأولية للبحث، أبرزت أن المشتبه فيها كانت قد صورت الشريط المذكور بواسطة كاميرا هاتفها المحمول، في غفلة من زبونات الحمام، بناءً على طلب من شخص يجري حاليا القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة لتوقيفه.

وخلص البلاغ إلى أن بالمشتبه فيها تم الاحتفاظ بها تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما لازالت الأبحاث والتحريات التقنية متواصلة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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