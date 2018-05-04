حصــري : هذه أول صورة للمختل العقلي اللي هــجم على إمام مسجد حسان ب2 جنويات و اقتاحم منبر المسجد ﻿

حصلت ''شوف تيفي''، يومه الجمعة، على صورة المختل العقلي الذي يبلغ من العمر 29 سنة و المتورط في إحداث فوضى داخل مسجد حسان بالرباط تزامنا مع صلاة الجمعة.

شــــوف تيفي:

حصلت "شوف تيفي"، يومه الجمعة، على صورة المختل العقلي الذي يبلغ من العمر 29 سنة و المتورط في إحداث فوضى داخل مسجد حسان بالرباط تزامنا مع صلاة الجمعة.

و قد تم توقيف الشخص الذي تبدو عليه علامات الخلل العقلي المطبق، وذلك بعد اعتلائه لمنبر مسجد حسان متحوزا بسلاحين أبيضين.

وتم توقيف المشتبه فيه بعد اعتلائه لمنبر مسجد حسان قبل صعود الإمام والشروع في خطبة الجمعة، مشهرا السلاح الأبيض، ثم شرع في ترديد عبارات غير مفهومة قبل أن يتم السيطرة عليه وتوقيفه وحجز سلاحين أبيضين بحوزته.

ويجري حاليا إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.