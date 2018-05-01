عــاجل و رسميا.. المختل العقلي اللي اعتاقلوه بعدما دار الفوضى فخطبة الجمعة بمسجد حسان بالرباط كان هاز 2 جنويات و اقتاحم منبر الإمام ﻿

كما سبق و أشارت لذلك شوف تيفي،علم لدى ولاية أمن الرباط أنه جرى، زوال اليوم الجمعة 04 ماي الجاري، توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، تبدو عليه علامات الخلل العقلي المطبق، وذلك بعد اعتلائه لمنبر مسجد حسان

شــــوف تيفي:

كما سبق و أشارت لذلك شوف تيفي،علم لدى ولاية أمن الرباط أنه جرى، زوال اليوم الجمعة 04 ماي الجاري، توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، تبدو عليه علامات الخلل العقلي المطبق، وذلك بعد اعتلائه لمنبر مسجد حسان متحوزا بسلاحين أبيضين.

وتم توقيف المشتبه فيه بعد اعتلائه لمنبر مسجد حسان قبل صعود الإمام والشروع في خطبة الجمعة، مشهرا السلاح الأبيض، ثم شرع في ترديد عبارات غير مفهومة قبل أن يتم السيطرة عليه وتوقيفه وحجز سلاحين أبيضين بحوزته.

ويجري حاليا إخضاع المشتبه فيه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.