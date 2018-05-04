عــاجل بالصور.. تزامنا مع صلاة الجمعة:حــادثة سيــر مروعة بضــواحي مراكش ﻿

توصـلت ''شوف تيفي'' بـصور وفيديوهات توثق لحادثة سير مـــروعة وقعت قبل قليل من يومه الجمعـــة 4 ماي 2018، على الطريق الوطنية أمسكرود ضواحي أكادير .

"شــوف تيفي"

توصـلت "شوف تيفي" بـصور وفيديوهات توثق لحادثة سير مـــروعة وقعت قبل قليل من يومه الجمعـــة 4 ماي 2018، على الطريق الوطنية أمسكرود ضواحي أكادير .

وحسب مصــادر "شوف تيفي" من عين المكان فقد خلفت الحادثـة إصابات خطيرة لسائق شاحنة من الحجم الكبير ، والذي تم اخراجه ينزع دما و مقطوع الأرجل ، فيمــا لازالت محاولات لإنقــاذ سائق "جــرار" ، كمــا أسفرت الواقعــة عن خسائر مادية كبيرة.

وأضافت ذات المصادر، أن الحادثة تسببت في انقطاع الطريق أمام حركة المرور، حيث انتقلت سيارات الإسعاف إلى عين المكان ،كما تم استنفار الجهات المعنية لنقل المصابين وفتح الطريق التي أغلقت بسبب هذا الحادث المروع، كما فتحت عناصر الدرك الملكي، تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث الخطير.