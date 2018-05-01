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عاجل وبالفيديو.. نايضة بقلب مسجد حسان بالرباط خلال صلاة الجمعة وداكشي اللي وقع داز مباشرة فالتلفزة و الراديو

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 14:20 عاجل وبالفيديو.. نايضة بقلب مسجد حسان بالرباط خلال صلاة الجمعة وداكشي اللي وقع داز مباشرة فالتلفزة و الراديو | مجتمع
عاجل وبالفيديو.. نايضة بقلب مسجد حسان بالرباط خلال صلاة الجمعة وداكشي اللي وقع داز مباشرة فالتلفزة و الراديو
تفاجأ متتبعو القناة الأولى و الثانية قبل قليل، من حالة الفوضى التي وقعت داخل مسجد حسان خلال صلاة الجمعة، حيث غادر العشرات من المصلين المسجد لأسباب ما تزال إلى حدود الساعة مجهولة.

"شوف تيفي":



تفاجأ متتبعو القناة الأولى و الثانية قبل قليل، من حالة الفوضى التي وقعت داخل مسجد حسان خلال صلاة الجمعة، حيث غادر العشرات من المصلين المسجد لأسباب ما تزال إلى حدود الساعة مجهولة.

ويظهر الفيديو الخاص بالواقعة، ارتفاع أصوات المصلين ومغادرتهم للمسجد بعد وقوع خلاف ما ، لأسباب مجهولة لم يتم بعد الكشف عنها.

وفور تداول هذا الفيديو، تفاعل آلاف النشطاء معه، حيث عبر العديد منهم عن دهشتهم وصدمتهم من هروب هؤلاء المصلين، بينما حاول آخرون وضع بعض التخمينات بخصوص الأسباب التي تسببت في وقوع الفوضى داخل المسجد.

‫شوف تيفي

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