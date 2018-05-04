عاجل و بالصــور.. شوفو الحكرة: كونترول سلخ فتاة وسط الطوبيس فكازا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن المصالح الأمنية، اعتقلت قبل قليل من يومه الجمعة 4 ماي 2018، مراقب تذاكر بحافلة للنقل العمومي، عقب تورطه في الاعتداء على فتاة بالقرب من ساحة ماريشال بالبيضاء.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن المصالح الأمنية، اعتقلت قبل قليل من يومه الجمعة 4 ماي 2018، مراقب تذاكر بحافلة للنقل العمومي، عقب تورطه في الاعتداء على فتاة بالقرب من ساحة ماريشال بالبيضاء.

وأوضح المصدر ذاته أن الفتاة البالغة من العمر 18 سنة، طالبت سائق حافلة النقل العمومي بضرورة وضع الركاب بالمحطة حفاظا على حياتهم، ما جعل مراقبا للتذاكر يتدخل موجها لها العتاب واللوم، قبل أن يقدم على صفعها ، ما جعل الركاب يحاصرونه ويبلغون المصالح الأمنية.

وأكد المصدر ذاته أن الموقوف تم نقله إلى الدائرة الثالثة التابعة للمنطقة الأمنية أنفا للتحقيق معه، بينما انتقلت الفتاة إلى إحدى المستشفيات للحصول على شهادة طبية.



