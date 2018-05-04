 عاجل و بالصــور.. شوفو الحكرة: كونترول سلخ فتاة وسط الطوبيس فكازا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو : تقرير بي إن سبورت عن ديربي المغاربي بين الدفاع الحسني الجديدي و مولودية الجزائر | بووز

فيديو : تقرير بي إن سبورت عن ديربي المغاربي بين الدفاع الحسني الجديدي و مولودية الجزائر

عاجل وبالصور.. العثور على شخص ميت فكازا والفيران كلات ليه الجثة ديالو | دولي

عاجل وبالصور.. العثور على شخص ميت فكازا والفيران كلات ليه الجثة ديالو

حصري..تفاصيل مثيرة وخطيرة بخصوص الشخص اللي هجم على مسجد حسان خلال صلاة الجمعة..وها العمل البطولي اللي قام به الإمام | حوادث و حقوق

حصري..تفاصيل مثيرة وخطيرة بخصوص الشخص اللي هجم على مسجد حسان خلال صلاة الجمعة..وها العمل البطولي

تفاصيل حصرية عن الشابة اللي تورطات في تصوير عيالات عريانات داخل حمام شعبي بتمارة وها كيفاش تشدات | مجتمع

تفاصيل حصرية عن الشابة اللي تورطات في تصوير عيالات عريانات داخل حمام شعبي بتمارة وها كيفاش تشدات

حصــري : هذه أول صورة للمختل العقلي اللي هــجم على إمام مسجد حسان ب2 جنويات و اقتاحم منبر المسجد | مجتمع

حصــري : هذه أول صورة للمختل العقلي اللي هــجم على إمام مسجد حسان ب2 جنويات و اقتاحم منبر المسجد

عاجل وبالصورة.. لحظة اعتقال الشخص اللي هجم على المصلين بمسجد حسان بالرباط | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة.. لحظة اعتقال الشخص اللي هجم على المصلين بمسجد حسان بالرباط

عــاجل و رسميا.. المختل العقلي اللي اعتاقلوه بعدما دار الفوضى فخطبة الجمعة بمسجد حسان بالرباط كان هاز 2 جنويات و اقتاحم منبر الإمام | مجتمع

عــاجل و رسميا.. المختل العقلي اللي اعتاقلوه بعدما دار الفوضى فخطبة الجمعة بمسجد حسان بالرباط

عــاجل بالصور.. تزامنا مع صلاة الجمعة:حــادثة سيــر مروعة بضــواحي مراكش | مجتمع

عــاجل بالصور.. تزامنا مع صلاة الجمعة:حــادثة سيــر مروعة بضــواحي مراكش

انفــراد: ها شكون دار الفوضى فقلب مسجد حسان بالرباط خلال صلاة الجمعة...وهذه هويته | مجتمع

انفــراد: ها شكون دار الفوضى فقلب مسجد حسان بالرباط خلال صلاة الجمعة...وهذه هويته

مقاطعون ولكن...!

عاجل و بالصــور.. شوفو الحكرة: كونترول سلخ فتاة وسط الطوبيس فكازا

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 13:28 عاجل و بالصــور.. شوفو الحكرة: كونترول سلخ فتاة وسط الطوبيس فكازا | حوادث و حقوق
عاجل و بالصــور.. شوفو الحكرة: كونترول سلخ فتاة وسط الطوبيس فكازا
علمت ''شوف تيفي'' أن المصالح الأمنية، اعتقلت قبل قليل من يومه الجمعة 4 ماي 2018، مراقب تذاكر بحافلة للنقل العمومي، عقب تورطه في الاعتداء على فتاة بالقرب من ساحة ماريشال بالبيضاء.

"شوف تيفي"


علمت "شوف تيفي" أن المصالح الأمنية، اعتقلت قبل قليل من يومه الجمعة 4 ماي 2018، مراقب تذاكر بحافلة للنقل العمومي، عقب تورطه في الاعتداء على فتاة بالقرب من ساحة ماريشال بالبيضاء.

وأوضح المصدر ذاته أن الفتاة البالغة من العمر 18 سنة، طالبت سائق حافلة النقل العمومي بضرورة وضع الركاب بالمحطة حفاظا على حياتهم، ما جعل مراقبا للتذاكر يتدخل موجها لها العتاب واللوم، قبل أن يقدم على صفعها ، ما جعل الركاب يحاصرونه ويبلغون المصالح الأمنية.

وأكد المصدر ذاته أن الموقوف تم نقله إلى الدائرة الثالثة التابعة للمنطقة الأمنية أنفا للتحقيق معه، بينما انتقلت الفتاة إلى إحدى المستشفيات للحصول على شهادة طبية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مارشال النقل العمومي المصالح الأمنية الركاب

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حصري..تفاصيل مثيرة وخطيرة بخصوص الشخص اللي هجم على مسجد حسان خلال صلاة الجمعة..وها العمل البطولي اللي قام به الإمام | حوادث و حقوق

حصري..تفاصيل مثيرة وخطيرة بخصوص الشخص اللي هجم على مسجد حسان خلال صلاة الجمعة..وها العمل البطولي اللي قام به الإمام

عاجل وبالصورة.. لحظة اعتقال الشخص اللي هجم على المصلين بمسجد حسان بالرباط | حوادث و حقوق

عاجل وبالصورة.. لحظة اعتقال الشخص اللي هجم على المصلين بمسجد حسان بالرباط

رجال الحموشي يسقطون أخطر مروجي المخدرات بأصيلة | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يسقطون أخطر مروجي المخدرات بأصيلة

بالفيديو..حريق مهول داخل حافلة للنقل المدرسي بمدينة بني ملال | حوادث و حقوق

بالفيديو..حريق مهول داخل حافلة للنقل المدرسي بمدينة بني ملال

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصــري و بالفيديو.. لحظة اعتقال المختل العقلي للي هــجم على إمام مسجد حسان ب2 جنويات و اقتاحم منبر الخطبة..شوفو أشنو دارو المصــلين | قنوات أخرى
منذ 11 دقيقة

حصــري و بالفيديو.. لحظة اعتقال المختل العقلي للي هــجم على إمام مسجد حسان ب2 جنويات و اقتاحم منبر الخطبة..شوفو أشنو دارو المصــلين

بعد المضاربة للي وقعات على المباشر فمسجد حسان بالرباط.. الناس فطوموبيلاتهم كانو كايسمعو خطبة الجمعة و مافهمو والو.. شوفو أشنو وقع ! | قنوات أخرى

بعد المضاربة للي وقعات على المباشر فمسجد حسان بالرباط.. الناس فطوموبيلاتهم كانو كايسمعو خطبة الجمعة و مافهمو والو.. شوفو أشنو وقع !

شاهد بالفيديو| بصورة أوضح.. مضاربة وسط مسجد حسان حبسات صلاة الجمعة على المباشر والناس كايجريو ما فاهمينش شنو واقع ! | قنوات أخرى

شاهد بالفيديو| بصورة أوضح.. مضاربة وسط مسجد حسان حبسات صلاة الجمعة على المباشر والناس كايجريو ما فاهمينش شنو واقع !

مضــاربة على المباشر وسط مسجد حسان بالرباط خلال صلاة الجمعة و المصلين هربو..شوفو أشنو وقع | قنوات أخرى

مضــاربة على المباشر وسط مسجد حسان بالرباط خلال صلاة الجمعة و المصلين هربو..شوفو أشنو وقع

﻿

آخر المستجدات

فيديو : تقرير بي إن سبورت عن ديربي المغاربي بين الدفاع الحسني الجديدي و مولودية الجزائر | بووز
منذ 13 دقيقة

فيديو : تقرير بي إن سبورت عن ديربي المغاربي بين الدفاع الحسني الجديدي و مولودية الجزائر

عاجل وبالصور.. العثور على شخص ميت فكازا والفيران كلات ليه الجثة ديالو | دولي

عاجل وبالصور.. العثور على شخص ميت فكازا والفيران كلات ليه الجثة ديالو

حصري..تفاصيل مثيرة وخطيرة بخصوص الشخص اللي هجم على مسجد حسان خلال صلاة الجمعة..وها العمل البطولي اللي قام به الإمام | حوادث و حقوق

حصري..تفاصيل مثيرة وخطيرة بخصوص الشخص اللي هجم على مسجد حسان خلال صلاة الجمعة..وها العمل البطولي

تفاصيل حصرية عن الشابة اللي تورطات في تصوير عيالات عريانات داخل حمام شعبي بتمارة وها كيفاش تشدات | مجتمع

تفاصيل حصرية عن الشابة اللي تورطات في تصوير عيالات عريانات داخل حمام شعبي بتمارة وها كيفاش تشدات

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.