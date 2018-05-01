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الجدل يرافق غياب مسيري الوداد عن رحلة جنوب إفريقيا

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 13:22 الجدل يرافق غياب مسيري الوداد عن رحلة جنوب إفريقيا | سبور
الجدل يرافق غياب مسيري الوداد عن رحلة جنوب إفريقيا
اثار عدم وجود أي عضو من المكتب المسير لنادي الوداد الرياضي لكرة القدم، ضمن رحلة الفريق التي وصلت صباح اليوم بصعوبة بالغة لجنوب افريقيا جدلا واسعا في أوساط فعاليات الفريق الأحمر.

شـــوف تيفي:


اثار عدم وجود أي عضو من المكتب المسير لنادي الوداد الرياضي لكرة القدم، ضمن رحلة الفريق التي وصلت صباح اليوم بصعوبة بالغة لجنوب افريقيا جدلا واسعا في أوساط فعاليات الفريق الأحمر.

وقالت مصادر مطلعة ل"شوف تيفي" إن الكاتب الإداري إدريس مرباح وجد نفسه في قلب العاصفة بعد المشاكل التي اعترضت رحلة الفريق الأحمر لجنوب إفريقيا دون أن يتلقى الدعم من أي احد بحكم غياب مسيري الوداد عن الرحلة.

وكشفت المصادر ذاتها، أن مرباح أسر لأعضاء الطاقم التقني أنه لا يمكنه القيام بجميع المهام، وأن استصدار رخصة الدخول لجنوب افريقيا ليس من اختصاصه، مبرزا في السياق نفسه أن مهامه في الرحلات مراقبة جوزات السفر وتحضير "الفيزات".

وتساءلت فعاليات ودادية عن الجدوى من حضور المسيرين للمناسبات الإحتفالية مقابل الغياب في مثل هذه الظروف.

 

 

‫شوف تيفي

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شـــوف تيفي المغرب وداد رحلة مرباح رخضة جنوب افريقيا

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