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بالصــورة : بلد أوروبي آخر يدعم المغرب لاحتضان ''مونديال 2026''

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 13:12 بالصــورة : بلد أوروبي آخر يدعم المغرب لاحتضان مونديال 2026 | سبور
بالصــورة : بلد أوروبي آخر يدعم المغرب لاحتضان ''مونديال 2026''
كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم لكرة القدم راينهارد غريندل،أكد دعم بلاده لملف ترشح المغرب لاستضافة مونديال 2026.

''شوف سبور''

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم لكرة القدم راينهارد غريندل،أكد دعم بلاده لملف ترشح المغرب لاستضافة مونديال 2026.

واستقبل صباح اليوم الجمعة، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بفرانكفورت الألمانية، حيث أشاد راينهارد غريندل بقوة ملف المغرب لمونديال 2026 ،لتنظيم هذه التظاهرة العالمية.

وينافس المغرب على تنظيم مونديال 2026 إلى جانب ملف مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسيصوت أعضاء الفيفا في 13 يونيو على البلد الذي سيحظى بشرف تنظيم هذه التظاهرة العالمية.

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شوف سبور الدارالبيضاء الاتحاد الألماني راينهارد غريندل كأس العالم 2026 الملف المغربي فوزي لقجع الجامعة الملكية المغربية الفيفا

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