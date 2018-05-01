فضيحة.. انقطاع الكهرباء بمستشفى بورززات كاد أن ينهي حياة طفل خلال خضوعه لعملية جراحية ﻿

كشفت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب في بيان،أن مستشفى بوكافر بمدينة ورززات، عرف أول أمس الأربعاء 2 ماي 2018، انقطاع التيار الكهربائي ولم يتم تشغيل المولد الكهربائي الاحتياطي كما هو

"شوف تيفي"

كشفت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب في بيان،أن مستشفى بوكافر بمدينة ورززات، عرف أول أمس الأربعاء 2 ماي 2018، انقطاع التيار الكهربائي ولم يتم تشغيل المولد الكهربائي الاحتياطي كما هو معمول في جميع المؤسسات الحساسة كالمستشفيات، وفي نفس الوقت كان الطفل "ز.ن" فوق طاولة الجراحة تحت تأثير أدوية التخدير مرتبطا بآلى الانعاش الاصطناعي وأسلاك مراقبة المؤشرات الحيوية لإجراء عملية جراحية لإزالة اللوزتين، مشيرة إلى أن انقطاع التيار الكهربائي كاد أن يؤدي إلى توقف آلة التنفس الاصطناعي وانطفاء شاشة المعلومات الحيوية، وتعريض الطفل ذو الأربع سنوات إلى موت محقق.

وحسب البيان الصادر عن النقابة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه يومه الجمعة، فإن مكتبها ندد بلا مبالاة مدير مستشفى بوكافر بالأوضاع المزرية والاختلالات المزمنة التي يعرفها الوضع الصحي بالمستشفى، مبرزا أنه يرفض التصرفات اللامسؤولة لمدير المستشفى نتيجة ضعفه في التسيير والتدبير وانزلاق الأمور والمساس بالاستقرار الصحي بالإقليم جراء الفشل الذريع في تحمل المسؤولية.

وأكد المكتب أنه قرر توقيف جميع العمليات الجراحية لجراحة الأدن والأنف والحنجرة بمستشفى بوكافر، وتوجيه جميع العمليات إلى مستشفى بناصر، مناشدا السلطات والمنتخبين إلى التدخل لحماية أرواح ساكنة ورززات والنواحي.