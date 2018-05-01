بعد الاعتداء الخطير الذي تعرضوا له..لاعبو الرجاء يواصلون مقاطعة التداريب لليوم الثاني على التوالي ﻿

أفادت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن لاعبي الرجاء الرياضي لكرة القدم، واصلوا مقاطعتهم للتداريب لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على واقعة الإعتداء التي تعرضوا لها و هم في طريقهم إلى مدينة الدار

"شوف سبور"

أفادت مصادر مطلعة لـ"شوف سبور"، أن لاعبي الرجاء الرياضي لكرة القدم، واصلوا مقاطعتهم للتداريب لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على واقعة الإعتداء التي تعرضوا لها و هم في طريقهم إلى مدينة الدار البيضاء على متن الحافلة، بعد خسارتهم بثلاثة أهداف لهدف واحد لحساب مؤجل الجولة 24 من البطولة الاحترافية

وكشفت نفس المصادر، أن لاعبي الفريق الأخضر، سيستأنفون تداريبهم غدا السبت، لمواجهة فريق فيتا كلوب الكونغولي، برسم منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الافريقية .

يذكر أن المباراة ستجرى يوم الأحد المقبل، على أرضية ملعب مركب محمد الخامس، ابتداء من الساعة السابعة مساء.