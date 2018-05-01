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رجال الحموشي يسقطون أخطر مروجي المخدرات بأصيلة

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 12:44 رجال الحموشي يسقطون أخطر مروجي المخدرات بأصيلة | حوادث و حقوق
رجال الحموشي يسقطون أخطر مروجي المخدرات بأصيلة
تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أصيلة التابعة لولاية أمن طنجة من إلقاء القبض على مجموعة من مروجي المخدرات ويتعلق الأمر ب '' مومبا'' 26 سنة و '' الشكلاطي'' 42 سنة و '' بولولو'' 36 سنة.

"شوف تيفي"

 

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة أصيلة التابعة لولاية أمن طنجة من إلقاء القبض على مجموعة من مروجي المخدرات ويتعلق الأمر ب " مومبا" 26 سنة و " الشكلاطي" 42 سنة و " بولولو" 36 سنة.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدر أمني، يومه الجمعة، فإن المعنيين بالأمر من ذوي السوابق العدلية وحديثي الإفراج عنهم من السجن استأنفوا نشاطهم في مجال ترويج المخدرات القوية " الهروين" ومخدر الشيرة ' وبعد عمليات ترصد ومراقبة تم إلقاء القبض عليهم في حالة تلبس بأحياء المدينة العتيقة وللارحمة وحومة العشاب.

وأكد المصدر ذاته أن هذه التدخلات الميدانية، تدخل في إطار المجهودات التي تبذلها عناصر الأمن بمدينة أصيلة للتصدي لظاهرة الإتجار في المخدرات، مشيرا إلى أن الموقوفين تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الشرط القضائية مصدر أمني السجن مروجي المخدرات

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