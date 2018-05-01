بالفيديو..حريق مهول داخل حافلة للنقل المدرسي بمدينة بني ملال ﻿

اندلع حريق مهول بحافلة للنقل المدرسي، كانت متوقفة بشارع 9 دجنبر بمدينة بني ملال أمس الخميس 3 ماي 2018، ما تسبب في وقوع خسائر مادية جسيمة بها.

"شوف تيفي"



اندلع حريق مهول بحافلة للنقل المدرسي، كانت متوقفة بشارع 9 دجنبر بمدينة بني ملال أمس الخميس 3 ماي 2018، ما تسبب في وقوع خسائر مادية جسيمة بها.

وحسب مصادر محلية فإن النيران، انتشرت بسرعة داخل الحافلة، ما تسبب في تفحمها ، مشيرة إلى أن ظروف وملابسات اندلاع النيران بها ما تزال مجهولة، وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للتأكد إن كان الحادث مفتعلا.

وأشارت المصادر ذاتها أن احتراق الحافلة، أثار موجة غضب عارمة بين التلاميذ، لأنها كانت تنقلهم من الدواوير التي يقطنون بها إلى المؤسسات التعليمية المتواجدة بمدينة بني ملال.