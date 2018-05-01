 بالفيديو..حريق مهول داخل حافلة للنقل المدرسي بمدينة بني ملال ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل و بالصــور.. شوفو الحكرة: كونترول سلخ فتاة وسط الطوبيس فكازا | حوادث و حقوق

عاجل و بالصــور.. شوفو الحكرة: كونترول سلخ فتاة وسط الطوبيس فكازا

فضيحة.. انقطاع الكهرباء بمستشفى بورززات كاد أن ينهي حياة طفل خلال خضوعه لعملية جراحية | مجتمع

فضيحة.. انقطاع الكهرباء بمستشفى بورززات كاد أن ينهي حياة طفل خلال خضوعه لعملية جراحية

رجال الحموشي يسقطون أخطر مروجي المخدرات بأصيلة | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يسقطون أخطر مروجي المخدرات بأصيلة

بالفيديو..حريق مهول داخل حافلة للنقل المدرسي بمدينة بني ملال | حوادث و حقوق

بالفيديو..حريق مهول داخل حافلة للنقل المدرسي بمدينة بني ملال

فيديو .. شاهد ما قاله محللي بي ان سبورت عن الرجاء و الوداد و المجموعات التي وقعا فيها و توقيت المباريات | بووز

فيديو .. شاهد ما قاله محللي بي ان سبورت عن الرجاء و الوداد و المجموعات التي وقعا فيها و توقيت

بالصورة..صاحب الأغنية الشهيرة حتى لقيت اللي تبغيني حاضر في العرس الأسطوري لالة لعروسة بمراكش‎ | ثقافة و فنون

بالصورة..صاحب الأغنية الشهيرة ''حتى لقيت اللي تبغيني'' حاضر في العرس الأسطوري لالة لعروسة بمراكش‎

حزب الاستقلال يؤكد رفضه القاطع لتدخلات إيران وحزب الله في الشؤون الداخلية للمملكة | بوليتيك

حزب الاستقلال يؤكد رفضه القاطع لتدخلات إيران وحزب الله في الشؤون الداخلية للمملكة

بالصور.. استنفار السلطات ومصالح الدرك الملكي بعد توقف طائرة هيلوكبتير بها فرنسي بشاطئ ضواحي تطوان | حوادث و حقوق

بالصور.. استنفار السلطات ومصالح الدرك الملكي بعد توقف طائرة هيلوكبتير بها فرنسي بشاطئ ضواحي تطوان

استئنافية العيون تصدر حكمها في قضية مقتل أستاذ التربية الإسلامية وهذا ما قضت به في حق المتورطين الثلاث | مجتمع

استئنافية العيون تصدر حكمها في قضية مقتل أستاذ التربية الإسلامية وهذا ما قضت به في حق المتورطين

مقاطعون ولكن...!

بالفيديو..حريق مهول داخل حافلة للنقل المدرسي بمدينة بني ملال

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 12:29 بالفيديو..حريق مهول داخل حافلة للنقل المدرسي بمدينة بني ملال | حوادث و حقوق
بالفيديو..حريق مهول داخل حافلة للنقل المدرسي بمدينة بني ملال
اندلع حريق مهول بحافلة للنقل المدرسي، كانت متوقفة بشارع 9 دجنبر بمدينة بني ملال أمس الخميس 3 ماي 2018، ما تسبب في وقوع خسائر مادية جسيمة بها.

"شوف تيفي"


اندلع حريق مهول بحافلة للنقل المدرسي، كانت متوقفة بشارع 9 دجنبر بمدينة بني ملال أمس الخميس 3 ماي 2018، ما تسبب في وقوع خسائر مادية جسيمة بها.

وحسب مصادر محلية فإن النيران، انتشرت بسرعة داخل الحافلة، ما تسبب في تفحمها ، مشيرة إلى أن ظروف وملابسات اندلاع النيران بها ما تزال مجهولة، وقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا للتأكد إن كان الحادث مفتعلا.

وأشارت المصادر ذاتها أن احتراق الحافلة، أثار موجة غضب عارمة بين التلاميذ، لأنها كانت تنقلهم من الدواوير التي يقطنون بها إلى المؤسسات التعليمية المتواجدة بمدينة بني ملال.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي النقل المدرسي الدواوير بني ملال خسائر مادية المصالح الأمنية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عاجل و بالصــور.. شوفو الحكرة: كونترول سلخ فتاة وسط الطوبيس فكازا | حوادث و حقوق

عاجل و بالصــور.. شوفو الحكرة: كونترول سلخ فتاة وسط الطوبيس فكازا

رجال الحموشي يسقطون أخطر مروجي المخدرات بأصيلة | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يسقطون أخطر مروجي المخدرات بأصيلة

بالصور.. استنفار السلطات ومصالح الدرك الملكي بعد توقف طائرة هيلوكبتير بها فرنسي بشاطئ ضواحي تطوان | حوادث و حقوق

بالصور.. استنفار السلطات ومصالح الدرك الملكي بعد توقف طائرة هيلوكبتير بها فرنسي بشاطئ ضواحي تطوان

أكادير.. بــغا يختن ولدو قطع ليه النصف فالعضو الذكري ديالو فأكادير | حوادث و حقوق

أكادير.. بــغا يختن ولدو قطع ليه النصف فالعضو الذكري ديالو فأكادير

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغربية تخلى عليها راجلها الفلسطيني بعدما تصاب ابنها الصغير بسرطان الدم..رجعات من الأردن لقات والديها ماتو و الطفل كله أمل في العلاج..لأصحاب القلوب الرحيمة | حالة خاصة
منذ 5 دقائق

مغربية تخلى عليها راجلها الفلسطيني بعدما تصاب ابنها الصغير بسرطان الدم..رجعات من الأردن لقات والديها ماتو و الطفل كله أمل في العلاج..لأصحاب القلوب الرحيمة

من قلب المغرب العميق حالة تدمي القلوب من تاوريرت ..عائلة تعيش المعاناة ..الأب طريح الفراش الأم معندهاش الأوراق و الابنة المريضة تتعرض للاغتصاب..للمساعدة | حالة خاصة

من قلب المغرب العميق حالة تدمي القلوب من تاوريرت ..عائلة تعيش المعاناة ..الأب طريح الفراش الأم معندهاش الأوراق و الابنة المريضة تتعرض للاغتصاب..للمساعدة

شهادات صادمة من قلب منزل الطفل اللي تعرض لاغتصاب بشع من طرف رجل كبير عندو 60 عام بمدينة تاوريرت | خارج البلاطو

شهادات صادمة من قلب منزل الطفل اللي تعرض لاغتصاب بشع من طرف رجل كبير عندو 60 عام بمدينة تاوريرت

بالفيديو..تسريب تدريبات حفل زفاف كوبل طنجة عبد الرحمن وكوثر الفائزان بلقب لالة العروسة 2018‎ | قنوات أخرى

بالفيديو..تسريب تدريبات حفل زفاف كوبل طنجة عبد الرحمن وكوثر الفائزان بلقب لالة العروسة 2018‎

﻿

آخر المستجدات

عاجل و بالصــور.. شوفو الحكرة: كونترول سلخ فتاة وسط الطوبيس فكازا | حوادث و حقوق
منذ 12 دقيقة

عاجل و بالصــور.. شوفو الحكرة: كونترول سلخ فتاة وسط الطوبيس فكازا

فضيحة.. انقطاع الكهرباء بمستشفى بورززات كاد أن ينهي حياة طفل خلال خضوعه لعملية جراحية | مجتمع

فضيحة.. انقطاع الكهرباء بمستشفى بورززات كاد أن ينهي حياة طفل خلال خضوعه لعملية جراحية

رجال الحموشي يسقطون أخطر مروجي المخدرات بأصيلة | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يسقطون أخطر مروجي المخدرات بأصيلة

بالفيديو..حريق مهول داخل حافلة للنقل المدرسي بمدينة بني ملال | حوادث و حقوق

بالفيديو..حريق مهول داخل حافلة للنقل المدرسي بمدينة بني ملال

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.