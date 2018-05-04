بالصورة..صاحب الأغنية الشهيرة ''حتى لقيت اللي تبغيني'' حاضر في العرس الأسطوري لالة لعروسة بمراكش‎ ﻿

أحيى المغني الشعبي يونس بولماني أغنيته الشهيرة « حتى لقيت لي تبغيني » في العرس الأسطوري للالة لعروسة يوم أمس الخميس.

شوف تيفي

أحيى المغني الشعبي يونس بولماني أغنيته الشهيرة « حتى لقيت لي تبغيني » في العرس الأسطوري للالة لعروسة يوم أمس الخميس.

وحسب مصادر شوف تيفي، فإن المدعوين للعرس الأسطوري الذي أقيم بمدينة مراكش تفاعلوا بشكل كبير مع ابن مدينة أرفود الذي أمتع الحضور بأغنيته الشهيرة .

وأضافت مصادرنا، أن كل من بولماني، حاتم عمور، وعبد الله الداودي وعبد الرحيم الصويري أحيوا حفل الزفاف الأسطوري.

جدير بالذكر، أن كوبل مدينة طنجة هو من فاز بلقب البرنامج الذي يشمل حفل زفاف أسطوري وشقة وشهر عسل بإحدى المدن الأوربية، بعدم تم إقصاء كوبل مدينة مراكش.





