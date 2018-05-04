بالصور.. استنفار السلطات ومصالح الدرك الملكي بعد توقف طائرة هيلوكبتير بها فرنسي بشاطئ ضواحي تطوان ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن شاطئ اشتام بمنطقة واد لو ضواحي مدينة تطوان، عرفت أمس الخميس، حالة استتنفار للسلطات ومصالح الدرك الملكي، بعد العثور على طائرة هيلوكبتر بها فرنسي متوقفة بالشاطئ

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" من مصدر مطلع أن شاطئ اشتام بمنطقة واد لو ضواحي مدينة تطوان، عرفت أمس الخميس، حالة استتنفار للسلطات ومصالح الدرك الملكي، بعد العثور على طائرة هيلوكبتر بها فرنسي متوقفة بالشاطئ المذكور.

وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الدرك الملكي، حلت بعين المكان، مرفوقة بالكلاب وذلك للتأكد إن كان للأمر علاقة بالاتجار بالمخدرات، سيما أن المنطقة معروفة بتواجد العشرات من تجار المخدرات.

وأكد ذات المصدر أن السلطات الأمنية استمعت للفرنسي ولأصدقائه الثلاثة ، وتبين لها أن للأمر علاقة بسباق للطائرات المروحية ولا علاقة له بالاتجار بالمخدرات ليتم إطلاق سراحهم.