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استئنافية العيون تصدر حكمها في قضية مقتل أستاذ التربية الإسلامية وهذا ما قضت به في حق المتورطين الثلاث | مجتمع

استئنافية العيون تصدر حكمها في قضية مقتل أستاذ التربية الإسلامية وهذا ما قضت به في حق المتورطين

مقاطعون ولكن...!

استئنافية العيون تصدر حكمها في قضية مقتل أستاذ التربية الإسلامية وهذا ما قضت به في حق المتورطين الثلاث

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 11:34 استئنافية العيون تصدر حكمها في قضية مقتل أستاذ التربية الإسلامية وهذا ما قضت به في حق المتورطين الثلاث | مجتمع
استئنافية العيون تصدر حكمها في قضية مقتل أستاذ التربية الإسلامية وهذا ما قضت به في حق المتورطين الثلاث
قضت استئنافية العيون بحر هذا الأسبوع بالسجن المؤبد في حق قتلة أستاذ التربية الإسلامية بمدينة السمارة يناير الماضي، بعدما عثر عليه بالمقعد الخلفي لسيارته بمنطقة خلاء، وعليه آثار تعذيب واعتداء.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

 


قضت استئنافية العيون بحر هذا الأسبوع بالسجن المؤبد في حق قتلة أستاذ التربية الإسلامية بمدينة السمارة يناير الماضي، بعدما عثر عليه بالمقعد الخلفي لسيارته بمنطقة خلاء، وعليه آثار تعذيب واعتداء.

وتمت مؤاخدة الجناة الثلاث بالتهم المنسوبة إليهم بعد سلسلة من الجلسات الماراطونية التي دامت أزيد من أربعة أشهر، واستأثرت بمتابعة واسعة من طرف الجمعيات الحقوقية والمدنية بمناطق الصحراء المغربية.

وأصدرت هيأة الحكم حكمها استناذا إلى مجموعة من الأدلة والقرائن التي وجدت بمكان تنفيذ الجريمة، إضافة إلى الإعترافات التي أدلى بها المشتبه فيهم الثلاث، ولقي هذا الحكم ارتياحا واسعا من لدن أسرة الهالك التي عبرت عن قبولها بالحكم بالمؤبد على هؤلاء، معتبرة الحكم أنصف كثيرا ابنهم الذي طالته أيادي الغدر والتصفية.
يشار أنه، في يناير الماضي تم العثور على جثة أستاذ للتربية الإسلامية داخل سيارته بمنطقة خلاء بمدينة السمارة، جرى قتله وتكبيل يديه من طرف ثلاثة أشخاص، بعدما كان في زيارة لعائلته.

وجاء توقيف المشتبه فيهم الثلاث أيام قليلة بعد تنفيذهم لجريمتهم البشعة، إذ أوقف المتهم الأول بمدينة العيون، وعثر بحوزته على هاتف الهالك وشريحتين للإتصالات تعودان للضحية، وأثناء التحقيق التمهيدي معه اعترف بالمنسوب إليه وبوجود شريكين آخرين معه قاما بالفرار في اتجاه مخيمات تنذوف، ليتم التنسيق مع عدة مصالح خارجية مكنت من توقيفهما وهما يحاولان تجاوز الحاجز الأمني بالمنطقة العازلة، وتمت إحالتهما على ولاية أمن العيون للتحقيق معهما وعن ظروف وملابسات الجريمة المروعة التي نفذها.

 

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شوف تيفي المغرب العيون قتلة الحكم استئنافية أستاذ التربية الإسلامية المؤبد

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