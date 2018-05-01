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مقاطعون ولكن...!

سفيان بوفال قريبا بهذا النادي الفرنسي

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 11:24 سفيان بوفال قريبا بهذا النادي الفرنسي | سبور
سفيان بوفال قريبا بهذا النادي الفرنسي
كشفت تقارير إخبارية فرنسية، أن الدولي المغربي سفيان بوفال لاعب ساوثهامبتون الانجليزي ، تلقى عرضا من فريق نيس الفرنسي، من أجل الانتقال إليه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

"شوف سبور"

 

كشفت تقارير إخبارية فرنسية، أن الدولي المغربي سفيان بوفال لاعب ساوثهامبتون الانجليزي ، تلقى عرضا من فريق نيس الفرنسي، من أجل الانتقال إليه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكدت صحيفة "sport" الفرنسية، أن إدارة الفريق الفرنسي، ترغب في التعاقد مع الدولي المغربي، و استغلال وضعيته داخل الفريق الإنجليزي، الذي وضعه في لائحة المغادرين خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويذكر أن سفيان بوفال، كان قد انتقل إلى فريق "ساوثهامبتون" قادما من فريق ليل الفرنسي صيف 2016، بصفقة بلغت قيمتها 18 مليون أورو، علما أن بوفال محط أنظار فريقي اس ميلان و انتر ميلان، إضافة إلى ليستر سيتي الإنجليزي.

 

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المغرب شوف سبور الدارالبيضاء سفيان بوفال نيس الفرنسي ساوثهامبتون الانجليزي اس ميلان انتر ميلان ليستر سيتي الإنجليزي

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