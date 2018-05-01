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مقاطعون ولكن...!

قبل رمضان..حملة ضد تسلل تمور إسرائيل إلى موائد المغاربة

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 11:23 قبل رمضان..حملة ضد تسلل تمور إسرائيل إلى موائد المغاربة | مجتمع
قبل رمضان..حملة ضد تسلل تمور إسرائيل إلى موائد المغاربة
أطلقت ''حملة مقاطعة إسرائيل فرع المغرب''، حملة جديدة تحث المغاربة على مقاطعة التمور الإسرائيلية، خاصة من نوع ''المجهول'' الذي أصبحت إسرائيل تنتجه بكميات كبيرة جدا، وتغرق به الأسواق العربية سيما في شهر


"شوف تيفي":

أطلقت "حملة مقاطعة إسرائيل فرع المغرب"، حملة جديدة تحث المغاربة على مقاطعة التمور الإسرائيلية، خاصة من نوع "المجهول" الذي أصبحت إسرائيل تنتجه بكميات كبيرة جدا، وتغرق به الأسواق العربية سيما في شهر رمضان.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر اليوم الجمعة، فإن مطلقوا الحملة يرغبون في إفشال مخططات إسرائيل بالرفع من صادراتها من التمور، وخاصة بعد زيادة انتاجها، وتشير أرقام إسرائيلية رسمية إلى أن الدولة العبرية باتت تنتج 40 ألف طن، 80 في المائة منها من نوع "المجهول".

وتستعد حملة مقاطعة إسرائيل فرع المغرب إلى الانضمام للحملة العالمية لـ "مقاطعة إسرائيل التي تخوض حملات دولية تستهدف سحب الاستثمارات وفرض عقوبات عليها كما تحث الممثلين والمشاهير على مقاطعتها".

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي إسرائيل التمور الإسرائيلية تمور المجهول الأسواق العربية

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