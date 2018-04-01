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خــاص:هذه حقيقة إقالة مدير سنطرال اللي وصف المقاطعين بالخونة من منصبه

بتاريــخ : 4 ماي 2018 / 11:10 خــاص:هذه حقيقة إقالة مدير سنطرال اللي وصف المقاطعين بالخونة من منصبه | اقتصاد
خــاص:هذه حقيقة إقالة مدير سنطرال اللي وصف المقاطعين بالخونة من منصبه
نفت مصادر خاصة لشوف تيفي من إدارة سنطرل دانون ،أن تكون إدارة الشركة قد أقالت مدير المشتريات من منصبه.

شـــوف تيفي:

 

نفت مصادر خاصة لشوف تيفي من إدارة سنطرل دانون ،أن تكون إدارة الشركة قد أقالت مدير المشتريات من منصبه.

و أكدت ذات المصادر، أن كل ما يروج حول هذا الموضوع مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، مشيرة أن عادل بنكيران لا زال يزاول مهامه داخل الشركة .

و كانت شركة "سنطرال دانون" قدمت اعتذارها للمواطنين عن تصريحات مديرها بالمغرب، الذي أساء للمقاطعين لمنتوجات حليب الشركة ومنتوجات أخرى ، قائلة: تقدم سنطرال دانون اعتذارها لجميع المواطنين الذين شعروا بالإساءة من هذه التصريحات التي لا تعكس الموقف الرسمي للشركة ، معربة عن احترامها العميق لجميع المستهلكين المغاربة، وتبذل قصارى جهدها للانصات إليهم وتفهمهم".

 

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شـــوف تيفي المغرب سنطرال دانون إقالة

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