خــاص:هذه حقيقة إقالة مدير سنطرال اللي وصف المقاطعين بالخونة من منصبه ﻿

نفت مصادر خاصة لشوف تيفي من إدارة سنطرل دانون ،أن تكون إدارة الشركة قد أقالت مدير المشتريات من منصبه.

شـــوف تيفي:

نفت مصادر خاصة لشوف تيفي من إدارة سنطرل دانون ،أن تكون إدارة الشركة قد أقالت مدير المشتريات من منصبه.

و أكدت ذات المصادر، أن كل ما يروج حول هذا الموضوع مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، مشيرة أن عادل بنكيران لا زال يزاول مهامه داخل الشركة .

و كانت شركة "سنطرال دانون" قدمت اعتذارها للمواطنين عن تصريحات مديرها بالمغرب، الذي أساء للمقاطعين لمنتوجات حليب الشركة ومنتوجات أخرى ، قائلة: تقدم سنطرال دانون اعتذارها لجميع المواطنين الذين شعروا بالإساءة من هذه التصريحات التي لا تعكس الموقف الرسمي للشركة ، معربة عن احترامها العميق لجميع المستهلكين المغاربة، وتبذل قصارى جهدها للانصات إليهم وتفهمهم".